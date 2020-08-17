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    Главная / Торги / Поставка запасного оборудования для систем противопожарной защиты.

    Поставка запасного оборудования для систем противопожарной защиты.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасного оборудования для систем противопожарной защиты119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009375165

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасного оборудования для систем противопожарной защиты.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.08.2020 17:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Аукцион_в_эл._форме_МСП.doc

    НМЦД_противопожарная_защита.pdf

    Протокол_(2020-566)_Рассм._2_частей__и_подведение_итогов_Аукцион_в_эл._форме_МСП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1184

    Факс

    Адрес электронной почты

    31763@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павличук Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасного оборудования для систем противопожарной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375165Подведение итогов не позднее Поставка запасного оборудования для систем противопожарной защиты119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасного оборудования для систем противопожарной защиты

    Начальная цена

    886 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720658/name/5f45fb96932b63.72601867

    26.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приборы и оборудование систем пожаротушения и пожарной сигнализации "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Извещатели пожарные "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации "

    Кол-во: 1.00000

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