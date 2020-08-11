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    Главная / Торги / Отбор организации на поставку системных блоков, серверов, коммутаторов для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Отбор организации на поставку системных блоков, серверов, коммутаторов для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 06:5911.08.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009374738Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехникаОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009374738

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    218-т/2020

    Наименование закупки

    Отбор организации на поставку системных блоков, серверов, коммутаторов для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.08.2020 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Шаблон_не_СМП_договор_поставки_(единовременная_поставка).doc

    Извещение.pdf

    Техническое_задание.xlsx

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара.xlsx

    Итоговый_протокол_218-т2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-50

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011105@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бунина Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.08.202013.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009374738Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехникаОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

    Начальная цена

    2 053 094,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/710527/name/5f360f4e080267.08084904

    14.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами"

    Кол-во: 4.00000

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