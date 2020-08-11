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Номер извещения
ГП008160
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
03.08.2020 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Контактный телефон
+7 968 266-51-97
Факс
--
Адрес электронной почты
vyacheslav.shatilov@gpbra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шатилов Вячеслав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 00:00 GMT +311.08.2020 00:0011.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.08.2020 09:0011.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008160Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
7 370 949,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АМК УЭХК
Все закупки и тендеры АМК УЭХК
Адрес местонахождения
624130, Российская Федерация, Свердловская область, Новоуральск, Автозаводская, 33Б
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 147.5
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