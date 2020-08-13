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Номер извещения
32009375111
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка яиц куриных для обеспечения питанием работников филиала.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (рамочный)
Дата публикации
03.08.2020 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1184
Факс
Адрес электронной почты
31763@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павличук Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка яиц куриных для обеспечения питанием работников филиала.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375111Дата и время окончания срока приема заявок Поставка яиц куриных для обеспечения питанием работников филиала.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 10:0013.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009375111Дата и время вскрытия заявок Поставка яиц куриных для обеспечения питанием работников филиала.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375111Подведение итогов не позднее Поставка яиц куриных для обеспечения питанием работников филиала.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка яиц куриных для обеспечения питанием работников филиала.
Начальная цена
2 688 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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