Определение подрядчика для выполнения работ по разработке проектов планировки и межевания территории для строительства объекта: «Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино Томской области» (код объекта 70/179-2)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009374527 Уникальный номер закупки Номер закупки МИ-12/2020 Наименование закупки Определение подрядчика для выполнения работ по разработке проектов планировки и межевания территории для строительства объекта: «Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино Томской области» (код объекта 70/179-2) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон +7 3822 90-22-40 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты zakupki@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Душкина Маргарита Сергеевна Место рассмотрения предложений город Томск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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