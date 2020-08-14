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    Главная / Торги / Электротехнические испытания оборудования. Замеры сопротивления изоляции.

    Электротехнические испытания оборудования. Замеры сопротивления изоляции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008174Дата и время окончания срока приема заявок Электротехнические испытания оборудования. Замеры сопротивления изоляции.Российская Федерация, МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008174

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электротехнические испытания оборудования. Замеры сопротивления изоляции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.08.2020 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_по_замеру_изоляции.docx

    Форма_1_Фирменный_бланк_претендента_на_участие.docx

    Электротехнические_испытания_оборудования.zip

    ГП008174_second_parts_protocol__1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВНУКОВО-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
    Все закупки и тендеры ВНУКОВО-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Юридический адрес

    119027, Российская Федерация, Москва, территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19

    Почтовый адрес

    119027, Российская Федерация, Москва, территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19

    Контактный телефон

    +7 495 775-20-10 доб. 17295

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Orlov@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлов Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электротехнические испытания оборудования. Замеры сопротивления изоляции.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 12:00 GMT +314.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008174Дата и время окончания срока приема заявок Электротехнические испытания оборудования. Замеры сопротивления изоляции.Российская Федерация, Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2020 12:3014.08.2020 12:3014.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008174Дата и время вскрытия заявок Электротехнические испытания оборудования. Замеры сопротивления изоляции.Российская Федерация, Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2020 12:0030.10.2020 12:0030.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008174Подведение итогов не позднее Электротехнические испытания оборудования. Замеры сопротивления изоляции.Российская Федерация, Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.202030.10.2020 12:0030.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008174Подведение итогов не позднее Электротехнические испытания оборудования. Замеры сопротивления изоляции.Российская Федерация, Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротехнические испытания оборудования. Замеры сопротивления изоляции.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВНУКОВО-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
    Все закупки и тендеры ВНУКОВО-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Адрес местонахождения

    119027, Российская Федерация, Москва, территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/765695/name/5f9a93774aea79.43550896

    29.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электротехнические испытания оборудования"

    Кол-во:

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