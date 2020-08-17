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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009374574
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предложение делать оферты на поставку расходных материалов / Solicitation to offer Expendable materials supply
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.08.2020 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47
Факс
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Адрес электронной почты
ykasyanova@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касьянова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов/ Expendable materials supply
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 11:00 GMT +317.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009374574Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Expendable materials supplyМосква
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 16:0018.08.2020 16:0018.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009374574Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Expendable materials supplyМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов/ Expendable materials supply
Начальная цена
3 300,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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