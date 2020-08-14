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Номер извещения
ГП008177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Очистка, обезжиривание, дезинфекция вентиляционных систем с применением оборудования. Проведение полного комплекса подготовительно-заключительных работ и микробиологических исследований смывов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.08.2020 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Российская Федерация, Москва, территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19
Почтовый адрес
119027, Российская Федерация, Москва, территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19
Контактный телефон
+7 495 775-20-10 доб. 17295
Факс
Адрес электронной почты
Dmitriy.Orlov@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлов Дмитрий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Москва
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Очистка, обезжиривание, дезинфекция вентиляционных систем с применением оборудования. Проведение полного комплекса подготовительно-заключительных работ и микробиологических исследований смывов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 12:00 GMT +314.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008177Дата и время окончания срока приема заявок Очистка, обезжиривание, дезинфекция вентиляционных систем с применением оборудования. Проведение полного комплекса подготовительно-заключительных работ и микробиологических исследований смывов Российская Федерация, Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 12:3014.08.2020 12:3014.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008177Дата и время вскрытия заявок Очистка, обезжиривание, дезинфекция вентиляционных систем с применением оборудования. Проведение полного комплекса подготовительно-заключительных работ и микробиологических исследований смывов Российская Федерация, Москва
Подведение итогов не позднее
02.10.2020 12:0002.10.2020 12:0002.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008177Подведение итогов не позднее Очистка, обезжиривание, дезинфекция вентиляционных систем с применением оборудования. Проведение полного комплекса подготовительно-заключительных работ и микробиологических исследований смывов Российская Федерация, Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.202002.10.2020 12:0002.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008177Подведение итогов не позднее Очистка, обезжиривание, дезинфекция вентиляционных систем с применением оборудования. Проведение полного комплекса подготовительно-заключительных работ и микробиологических исследований смывов Российская Федерация, Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Очистка, обезжиривание, дезинфекция вентиляционных систем с применением оборудования. Проведение полного комплекса подготовительно-заключительных работ и микробиологических исследований смывов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВНУКОВО-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Все закупки и тендеры ВНУКОВО-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Адрес местонахождения
119027, Российская Федерация, Москва, территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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