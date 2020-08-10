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    Главная / Торги / Закупка тепловых пушек Galaxy

    Закупка тепловых пушек Galaxy

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 15:0010.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008136Дата и время окончания срока приема заявок Закупка тепловых пушек GalaxyМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008136

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2074/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Закупка тепловых пушек Galaxy

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.08.2020 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП.xls

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    200410_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6_(с_10.04.2020).doc

    ГП008136_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1820

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    e.gorkun@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горкун Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка тепловых пушек Galaxy

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2020 15:00 GMT +310.08.2020 15:0010.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008136Дата и время окончания срока приема заявок Закупка тепловых пушек GalaxyМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008136Подведение итогов не позднее Закупка тепловых пушек GalaxyМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008136Подведение итогов не позднее Закупка тепловых пушек GalaxyМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка тепловых пушек Galaxy

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/810278/name/5fdbd407896fb9.51280574

    18.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пушка тепловая Galaxy 29С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Пушка тепловая Galaxy 40С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Пушка тепловая Galaxy 20С"

    Кол-во: 20

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