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Номер извещения
ГП008136
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка тепловых пушек Galaxy
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.08.2020 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1820
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
e.gorkun@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горкун Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка тепловых пушек Galaxy
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2020 15:00 GMT +310.08.2020 15:0010.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008136Дата и время окончания срока приема заявок Закупка тепловых пушек GalaxyМосква
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008136Подведение итогов не позднее Закупка тепловых пушек GalaxyМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка тепловых пушек Galaxy
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 20
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