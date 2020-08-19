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Номер извещения
ГП008266
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) на 180 дней !!! ВНИМАНИЕ с поз. 33 по 44 исправлены ГОСТы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 937 366-37-33
Факс
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Адрес электронной почты
Sarycheva.NV@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сарычева Наталья Валентиновна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008266Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 12:0031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008266Подведение итогов не позднее Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008266Подведение итогов не позднее Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 339.8
Кол-во: 162
Кол-во: 115
Кол-во: 237.05
Кол-во: 1089.312
Кол-во: 1968.26
Кол-во: 271.264
Кол-во: 350
Кол-во: 427.4
Кол-во: 3647.674
Кол-во: 5898
Кол-во: 590.876
Кол-во: 1251.853
Кол-во: 252.2
Кол-во: 344.4
Кол-во: 1000
Кол-во: 366.52
Кол-во: 321
Кол-во: 77.52
Кол-во: 71
Кол-во: 1643.5
Кол-во: 408.5
Кол-во: 460
Кол-во: 154
Кол-во: 33063.5
Кол-во: 780
Кол-во: 1200
Кол-во: 125.17
Кол-во: 546
Кол-во: 487
Кол-во: 524.677
Кол-во: 985
Кол-во: 61.939
Кол-во: 796772
Кол-во: 252.1
Кол-во: 116950.4
Кол-во: 94654
Кол-во: 33591.741
Кол-во: 287.6
Кол-во: 212.25
Кол-во: 20540
Кол-во: 432772
Кол-во: 99420
Кол-во: 128903.1
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