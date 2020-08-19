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    Главная / Торги / Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) на 180 дней !!! ВНИМАНИЕ с поз. 33 по 44 исправлены ГОСТы

    Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) на 180 дней !!! ВНИМАНИЕ с поз. 33 по 44 исправлены ГОСТы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008266Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008266

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) на 180 дней !!! ВНИМАНИЕ с поз. 33 по 44 исправлены ГОСТы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_Метизная_продукция_(болты__гайки__шайбы)_(2497719_v1).XLSX

    Протокол_Метизная_продукция_ГП008266_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 937 366-37-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Sarycheva.NV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сарычева Наталья Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008266Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 12:0031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008266Подведение итогов не позднее Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008266Подведение итогов не позднее Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизная продукция (болты, гайки, шайбы) - потребность на 6 месяцев После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730318/name/5f5a1c63be9e03.94150228

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М10-6gx100.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 339.8

    "Позиция 2"

    "Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 162

    "Позиция 3"

    "Болт М10-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 115

    "Позиция 4"

    "Болт М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 237.05

    "Позиция 5"

    "Болт М12-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 1089.312

    "Позиция 6"

    "Болт М16-6gx100.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 1968.26

    "Позиция 7"

    "Болт М16-6gx120.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 271.264

    "Позиция 8"

    "Болт М16-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 350

    "Позиция 9"

    "Болт М16-6gx50.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 427.4

    "Позиция 10"

    "Болт М16-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 3647.674

    "Позиция 11"

    "Болт М20-6gx140.88.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 5898

    "Позиция 12"

    "Болт М24-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 590.876

    "Позиция 13"

    "Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 1251.853

    "Позиция 14"

    "Болт М6-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 252.2

    "Позиция 15"

    "Болт М6-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 344.4

    "Позиция 16"

    "Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 366.52

    "Позиция 18"

    "Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 321

    "Позиция 19"

    "Болт М8-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 77.52

    "Позиция 20"

    "Болт М8-6gx60.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 71

    "Позиция 21"

    "Болт М8-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 1643.5

    "Позиция 22"

    "Болт М8-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 408.5

    "Позиция 23"

    "Болт М8-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 460

    "Позиция 24"

    "Болт М8-6gх120.58.019 ГОСТ 7798-70*"

    Кол-во: 154

    "Позиция 25"

    "Гайка М10-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 33063.5

    "Позиция 26"

    "Гайка М12-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 780

    "Позиция 27"

    "Гайка М16-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 28"

    "Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 125.17

    "Позиция 29"

    "Гайка М20-6H.5..019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 546

    "Позиция 30"

    "Гайка М24-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 487

    "Позиция 31"

    "Гайка М6-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 524.677

    "Позиция 32"

    "Гайка М8-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 985

    "Позиция 33"

    "Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 61.939

    "Позиция 34"

    "Шайба 16.019"

    Кол-во: 796772

    "Позиция 35"

    "Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 252.1

    "Позиция 36"

    "Шайба 20.019"

    Кол-во: 116950.4

    "Позиция 37"

    "Шайба 24.019"

    Кол-во: 94654

    "Позиция 38"

    "Шайба 30.019"

    Кол-во: 33591.741

    "Позиция 39"

    "Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 287.6

    "Позиция 40"

    "Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 212.25

    "Позиция 41"

    "Шайба 8.01.08.019 ГОСТ 13463-77"

    Кол-во: 20540

    "Позиция 42"

    "Шайба A.6.02.ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 432772

    "Позиция 43"

    "Шайба A.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 99420

    "Позиция 44"

    "Шайба A.8.04.019 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 128903.1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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