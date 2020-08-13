www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009375138
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по организации осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.08.2020 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43
Факс
{}
Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375138Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 10:0013.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009375138Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)Москва
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 10:0018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375138Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Начальная цена
943 862,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 104.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.