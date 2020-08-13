Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по организации осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009375138 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по организации осуществления сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ

Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ Юридический адрес 129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Почтовый адрес 129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Контактный телефон +7 499 288-08-43 Факс {} Адрес электронной почты savenkova@rc-insurance.ru Ф.И.О. контактного лица Савенкова Елена Александровна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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