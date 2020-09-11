www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Россия, г. Москва, Боровское шоссе, дом 1
Номер извещения
ГП008384
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Предмет договора
Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д30 III серии ).
Начальная цена
313245.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 09:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д30 III серии
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Контактный телефон
+7 499 912-84-75
Адрес электронной почты
M.Stelletskaya@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Лазарев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Электронная площадка
Контактное лицо продавца/инициатора
Охлопков Андрей Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Stelletskaya@russian.space
Телефон продавца/инициатора
+7 499 912-84-75
Адрес местонахождения продавца/инициатора
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Да
Порядок определения победителя
Согласно извещения о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещения о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Россия, г. Москва, Боровское шоссе, дом 1
Номер извещения
ГП008384
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Предмет договора
Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д30 III серии ).
Начальная цена
265994.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 09:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д30 III серии
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Контактный телефон
+7 499 912-84-75
Адрес электронной почты
M.Stelletskaya@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Лазарев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Электронная площадка
Контактное лицо продавца/инициатора
Охлопков Андрей Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Stelletskaya@russian.space
Телефон продавца/инициатора
+7 499 912-84-75
Адрес местонахождения продавца/инициатора
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Да
Порядок определения победителя
Согласно извещения о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещения о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Снят по отработке МСС, неисправен (заклинил ротор), требует ремонта в АРЗ.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Россия, г. Москва, Боровское шоссе, дом 1
Номер извещения
ГП008384
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Предмет договора
Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8).
Начальная цена
138708.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 09:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Контактный телефон
+7 499 912-84-75
Адрес электронной почты
M.Stelletskaya@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Лазарев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Электронная площадка
Контактное лицо продавца/инициатора
Охлопков Андрей Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Stelletskaya@russian.space
Телефон продавца/инициатора
+7 499 912-84-75
Адрес местонахождения продавца/инициатора
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Да
Порядок определения победителя
Согласно извещения о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещения о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Причина снятия: 07.11.2011 по неисправности турбины
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Россия, г. Москва, Боровское шоссе, дом 1
Номер извещения
ГП008384
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Предмет договора
Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8).
Начальная цена
133163.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 09:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Контактный телефон
+7 499 912-84-75
Адрес электронной почты
M.Stelletskaya@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Лазарев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Электронная площадка
Контактное лицо продавца/инициатора
Охлопков Андрей Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Stelletskaya@russian.space
Телефон продавца/инициатора
+7 499 912-84-75
Адрес местонахождения продавца/инициатора
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Да
Порядок определения победителя
Согласно извещения о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещения о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Причина снятия: 31.08.2009 по неисправности
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Россия, г. Москва, Боровское шоссе, дом 1
Номер извещения
ГП008384
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Предмет договора
Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8).
Начальная цена
135113.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-08-2020 09:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Контактный телефон
+7 499 912-84-75
Адрес электронной почты
M.Stelletskaya@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Лазарев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Электронная площадка
Контактное лицо продавца/инициатора
Охлопков Андрей Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Stelletskaya@russian.space
Телефон продавца/инициатора
+7 499 912-84-75
Адрес местонахождения продавца/инициатора
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Да
Порядок определения победителя
Согласно извещения о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещения о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Причина снятия: 16.09.2013 по выработке МСС
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.