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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008384Дата и время окончания срока приема заявок Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8).Электронная площадкаПечать
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    Лот 5

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Россия, г. Москва, Боровское шоссе, дом 1

    Номер извещения

    ГП008384

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

    Предмет договора

    Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д30 III серии ).

    Начальная цена

    313245.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-08-2020 09:15 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информация_Лот_2.pdf

    Проект_Договора.docx

    Информация_Лот_1.pdf

    Информация_Лот_3.pdf

    Информация_Лот_4.pdf

    Информация_Лот_5.pdf

    Приложение_№2_Форма_согласия.docx

    Приложение_№3_формы_1_и_2.rtf

    Извещение.pdf

    Извещение_версия_2.pdf

    Приложение_№1_Форма_заявки_Аукцион_07.09.2020.docx

    Happened_ГП008384_итоги_аукциона.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д30 III серии

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-75

    Адрес электронной почты

    M.Stelletskaya@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Электронная площадка

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Охлопков Андрей Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Stelletskaya@russian.space

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 912-84-75

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    Согласно извещения о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещения о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).

    Обременения (ограничения)

    Отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Россия, г. Москва, Боровское шоссе, дом 1

    Номер извещения

    ГП008384

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

    Предмет договора

    Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д30 III серии ).

    Начальная цена

    265994.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-08-2020 09:15 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информация_Лот_2.pdf

    Проект_Договора.docx

    Информация_Лот_1.pdf

    Информация_Лот_3.pdf

    Информация_Лот_4.pdf

    Информация_Лот_5.pdf

    Приложение_№2_Форма_согласия.docx

    Приложение_№3_формы_1_и_2.rtf

    Извещение.pdf

    Извещение_версия_2.pdf

    Приложение_№1_Форма_заявки_Аукцион_07.09.2020.docx

    Happened_ГП008384_итоги_аукциона.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д30 III серии

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-75

    Адрес электронной почты

    M.Stelletskaya@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Электронная площадка

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Охлопков Андрей Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Stelletskaya@russian.space

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 912-84-75

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    Согласно извещения о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещения о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).

    Обременения (ограничения)

    Отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Снят по отработке МСС, неисправен (заклинил ротор), требует ремонта в АРЗ.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Россия, г. Москва, Боровское шоссе, дом 1

    Номер извещения

    ГП008384

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

    Предмет договора

    Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8).

    Начальная цена

    138708.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-08-2020 09:15 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информация_Лот_2.pdf

    Проект_Договора.docx

    Информация_Лот_1.pdf

    Информация_Лот_3.pdf

    Информация_Лот_4.pdf

    Информация_Лот_5.pdf

    Приложение_№2_Форма_согласия.docx

    Приложение_№3_формы_1_и_2.rtf

    Извещение.pdf

    Извещение_версия_2.pdf

    Приложение_№1_Форма_заявки_Аукцион_07.09.2020.docx

    Happened_ГП008384_итоги_аукциона.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-75

    Адрес электронной почты

    M.Stelletskaya@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Электронная площадка

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Охлопков Андрей Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Stelletskaya@russian.space

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 912-84-75

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    Согласно извещения о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещения о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Причина снятия: 07.11.2011 по неисправности турбины

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Россия, г. Москва, Боровское шоссе, дом 1

    Номер извещения

    ГП008384

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

    Предмет договора

    Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8).

    Начальная цена

    133163.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-08-2020 09:15 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информация_Лот_2.pdf

    Проект_Договора.docx

    Информация_Лот_1.pdf

    Информация_Лот_3.pdf

    Информация_Лот_4.pdf

    Информация_Лот_5.pdf

    Приложение_№2_Форма_согласия.docx

    Приложение_№3_формы_1_и_2.rtf

    Извещение.pdf

    Извещение_версия_2.pdf

    Приложение_№1_Форма_заявки_Аукцион_07.09.2020.docx

    Happened_ГП008384_итоги_аукциона.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-75

    Адрес электронной почты

    M.Stelletskaya@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Электронная площадка

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Охлопков Андрей Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Stelletskaya@russian.space

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 912-84-75

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    Согласно извещения о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещения о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).

    Обременения (ограничения)

    Отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Причина снятия: 31.08.2009 по неисправности

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Россия, г. Москва, Боровское шоссе, дом 1

    Номер извещения

    ГП008384

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

    Предмет договора

    Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8).

    Начальная цена

    135113.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-08-2020 09:15 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информация_Лот_2.pdf

    Проект_Договора.docx

    Информация_Лот_1.pdf

    Информация_Лот_3.pdf

    Информация_Лот_4.pdf

    Информация_Лот_5.pdf

    Приложение_№2_Форма_согласия.docx

    Приложение_№3_формы_1_и_2.rtf

    Извещение.pdf

    Извещение_версия_2.pdf

    Приложение_№1_Форма_заявки_Аукцион_07.09.2020.docx

    Happened_ГП008384_итоги_аукциона.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА-8

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-75

    Адрес электронной почты

    M.Stelletskaya@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Электронная площадка

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Охлопков Андрей Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Stelletskaya@russian.space

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 912-84-75

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    Согласно извещения о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещения о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).

    Обременения (ограничения)

    Отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Причина снятия: 16.09.2013 по выработке МСС

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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