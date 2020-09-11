Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи авиационного двигателя

Предмет договора

Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, имущество (далее именуемое – Имущество) бывшее в эксплуатации (Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д30 III серии ).