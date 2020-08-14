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    Главная / Торги / Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта «Распределительный газопровод по ул. Лизы Чайкиной г. Новокузнецка, Кемеровской области»

    Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта «Распределительный газопровод по ул. Лизы Чайкиной г. Новокузнецка, Кемеровской области»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009374522Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Распределительный газопровод по ул. Лизы Чайкиной г. Новокузнецка, Кемеровской области» (код объекта КВ 039) КемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009374522

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ-15/2020/КФ

    Наименование закупки

    Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта «Распределительный газопровод по ул. Лизы Чайкиной г. Новокузнецка, Кемеровской области»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.08.2020 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_Документация_МИ-15_2020_КФ.docx

    Приложение_№_1_к_Техническому_заданию_(Проектная_документация).rar

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3842 36-93-11

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    Kemerovo.zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гостева Елена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Распределительный газопровод по ул. Лизы Чайкиной г. Новокузнецка, Кемеровской области» (код объекта КВ 039)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009374522Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Распределительный газопровод по ул. Лизы Чайкиной г. Новокузнецка, Кемеровской области» (код объекта КВ 039) Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Распределительный газопровод по ул. Лизы Чайкиной г. Новокузнецка, Кемеровской области» (код объекта КВ 039)

    Начальная цена

    7 282 171,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    121 369,52 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    121 369,52

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712781/name/5f3b60b3366022.85942485

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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