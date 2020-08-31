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Номер извещения
ГП020125
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Теплообменное и энергетическое оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 07:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-35
Факс
--
Адрес электронной почты
AleksandrBakshaev@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бакшаев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Теплообменное и энергетическое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 13:00 GMT +331.08.2020 13:0031.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020125Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 13:0031.08.2020 13:0031.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020125Дата и время вскрытия заявок Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 21:5930.12.2020 21:5930.12.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020125Подведение итогов не позднее Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплообменное и энергетическое оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 169
Кол-во: 86
Кол-во: 36
Кол-во: 39
Кол-во: 35
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 75
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 23
Кол-во: 19
Кол-во: 20
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 18
Кол-во: 16
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 5
Кол-во: 22
Кол-во: 12
Кол-во: 22
Кол-во: 23
Кол-во: 15
Кол-во: 14
Кол-во: 22
Кол-во: 12
Теплообменное и энергетическое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 13:00 GMT +319.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020125Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020125Дата и время вскрытия заявок Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 21:5925.08.2020 21:5925.08.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020125Подведение итогов не позднее Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплообменное и энергетическое оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 75
Теплообменное и энергетическое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 13:00 GMT +319.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020125Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020125Дата и время вскрытия заявок Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 21:5925.08.2020 21:5925.08.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020125Подведение итогов не позднее Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплообменное и энергетическое оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Теплообменное и энергетическое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 13:00 GMT +319.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020125Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020125Дата и время вскрытия заявок Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 21:5925.08.2020 21:5925.08.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020125Подведение итогов не позднее Теплообменное и энергетическое оборудованиеЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплообменное и энергетическое оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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