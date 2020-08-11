Отбор организации для оказания услуг по проведению первичной и периодической аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, а также по продлению срока действия удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009374779 Уникальный номер закупки Номер закупки 377015 Наименование закупки Отбор организации для оказания услуг по проведению первичной и периодической аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, а также по продлению срока действия удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Юридический адрес 163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1 Почтовый адрес 163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1 Контактный телефон +7 818 263-65-36 Факс +7 818 268-10-08 Адрес электронной почты PropalovaYA@arhgpgr.ru Ф.И.О. контактного лица Пропалова Яна Андреевна Место рассмотрения предложений Архангельск Закупки и тендеры Архангельская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru