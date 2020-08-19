www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009393266
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров по номенклатурной группе "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.08.2020 09:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13
Почтовый адрес
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13
Контактный телефон
+7 8442 96-91-80
Факс
+7 8442 96-06-96
Адрес электронной почты
f0341231@34regiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесник Дарья Васильевна
Место рассмотрения предложений
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Открытого запроса предложений в электронной форме
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка планшетных компьютеров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка планшетных компьютеров
Начальная цена
702 475,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 99.00000
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