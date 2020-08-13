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    Главная / Торги / Запрос предложений №68 на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале B

    Запрос предложений №68 на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале B

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008144Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале BХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    68

    Наименование закупки

    Запрос предложений №68 на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале B

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.08.2020 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИДФ_ЗП_№68_Документация_запроса_предложений_03.08.2020.docx

    ТЗ_на_КГИ_21.07.2020.rar

    Приложение_№1_к_Договору_(Спецификация).xlsx

    Приложение_№3_к_Договору.pdf

    Приложение_№4_к_Договору.pdf

    ИДФ_ЗП_№68_Форма_3_Предложение_о_цене_договора_03082020.xlsx

    Проект_договора.doc

    ИДФ_ЗП_№68_перенос_срока.rtf

    ИДФ_ЗП_№68_Документация_запроса_предложений_10.08.2020.docx

    Приложение_№2_к_Договору.pdf

    ИДФ_ЗП_№68_Протокол_рассмотрения_и_сопоставления_17082020.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    Почтовый адрес

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Контактный телефон

    +7 495 229-32-07

    Факс

    +7 495 229-32-07

    Адрес электронной почты

    O.Gulevich@svo-dutyfree.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гулевич Ольга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале B

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 11:00 GMT +313.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008144Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале BХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 11:0013.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008144Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале BХимки

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2020 14:0017.08.2020 14:0017.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008144Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале BХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 14:0017.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008144Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале BХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале B

    Начальная цена

    1 638 768,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация запроса предложений

    10.08.2020

    Форма 3 Предложение о цене договора

    10.08.2020

    Техническое задание с приложениями

    10.08.2020

    Проект договора

    10.08.2020

    Извещение о продлении срока приема

    10.08.2020

    Документация запроса предложений №2

    10.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712426/name/5f3a7c03ca34b3.11383985

    17.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу торгового оборудования для магазина Т-В 178 KIDS, расположенного на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале B"

    Кол-во:

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