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Номер извещения
ГП008141
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен №45 на право заключения договора на предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.08.2020 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)
Почтовый адрес
141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59
Контактный телефон
+7 495 229-32-07
Факс
+7 495 229-32-07
Адрес электронной почты
O.Gulevich@svo-dutyfree.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гулевич Ольга Витальевна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 11:00 GMT +317.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008141Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 годуХимки
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 14:0017.08.2020 14:0017.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008141Дата и время вскрытия заявок Предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 годуХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году
Начальная цена
1 088 053,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)
141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59
Отсутствуют
Документация лота
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