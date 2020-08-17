Запрос цен №45 на право заключения договора на предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008141 Уникальный номер закупки Номер закупки 45 Наименование закупки Запрос цен №45 на право заключения договора на предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122) Почтовый адрес 141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59 Контактный телефон +7 495 229-32-07 Факс +7 495 229-32-07 Адрес электронной почты O.Gulevich@svo-dutyfree.ru Ф.И.О. контактного лица Гулевич Ольга Витальевна Место рассмотрения предложений Химки Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru