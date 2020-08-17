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    Главная / Торги / Запрос цен №45 на право заключения договора на предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году

    Запрос цен №45 на право заключения договора на предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008141Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 годуХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008141

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    45

    Наименование закупки

    Запрос цен №45 на право заключения договора на предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.08.2020 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения_в_документацию_запроса_цен_№3.rtf

    ИДФ_ЗЦ_№45_лотус_ТЗ_12082020.docx

    ИДФ_ЗЦ_№45_Документация_запроса_цен_12082020.docx

    сублицензионный_договор_12082020.docx

    Изменения_в_документацию_запроса_цен.rtf

    Изменения_в_документацию_запроса_цен_№2.rtf

    ИДФ_ЗЦ_№45_Протокол_рассмотрения_и_сопоставления_заявок_(ИТОГИ)_31082020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    Почтовый адрес

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Контактный телефон

    +7 495 229-32-07

    Факс

    +7 495 229-32-07

    Адрес электронной почты

    O.Gulevich@svo-dutyfree.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гулевич Ольга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 11:00 GMT +317.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008141Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 годуХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 14:0017.08.2020 14:0017.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008141Дата и время вскрытия заявок Предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 годуХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008141Подведение итогов не позднее Предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 годуХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление прав пользования программным обеспечением LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году

    Начальная цена

    1 088 053,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    12.08.2020

    Проект договора

    12.08.2020

    Документация запроса цен

    12.08.2020

    Извещение о внесении изменений в документацию запроса цен №3

    12.08.2020

    Документация запроса цен v2

    12.08.2020

    Документация запроса цен v3 (актуальная)

    12.08.2020

    Техническое задание v2

    12.08.2020

    Техническое задание v3 (актуальное)

    12.08.2020

    Проект договора v2

    12.08.2020

    Проект договора v3 (актуальный)

    12.08.2020

    Извещение о внесении изменений в документацию запроса цен №1

    12.08.2020

    Извещение о внесении изменений в документацию запроса цен №2

    12.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723576/name/5f4cebaf0b5562.92500586

    31.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление прав пользования программным обеспечением и технической поддержкой LOTUS DOMINO для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году"

    Кол-во:

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