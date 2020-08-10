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    Главная / Торги / Поставка вспомогательных материалов для контроля качества сварных соединений и лакокрасочного покрытия

    Поставка вспомогательных материалов для контроля качества сварных соединений и лакокрасочного покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 17:3010.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008167Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вспомогательных материалов для контроля качества сварных соединений и лакокрасочного покрытияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008167

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2065/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Поставка вспомогательных материалов для контроля качества сварных соединений и лакокрасочного покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.08.2020 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008167_second_parts_protocol__1_.rtf

    200410_Типовая_форма_договора_.ТПС.ред.4.6_(с_10.04.2020).doc

    ТЗ.docx

    Форма_КП_(29).xlsx

    Извещение_запроса_предложения_№2065_СТГ-ТПС_(1).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    o.sadovnikova@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садовникова Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вспомогательных материалов для контроля качества сварных соединений и лакокрасочного покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2020 17:30 GMT +310.08.2020 17:3010.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008167Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вспомогательных материалов для контроля качества сварных соединений и лакокрасочного покрытияМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2020 15:0021.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008167Подведение итогов не позднее Поставка вспомогательных материалов для контроля качества сварных соединений и лакокрасочного покрытияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008167Подведение итогов не позднее Поставка вспомогательных материалов для контроля качества сварных соединений и лакокрасочного покрытияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вспомогательных материалов для контроля качества сварных соединений и лакокрасочного покрытия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/779528/name/5fb433d41b0df1.74885383

    17.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ВИК (с поверкой либо колибровкой)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Шаблон для сварных швов WG1 (с поверкой либо колибровкой)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Набор образцов шероховатости поверхности Rz 20, 40, 60, 80 (сравнения) (с поверкой либо колибровкой)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Образец шероховатости поверхности Elcometer 125 (с поверкой либо колибровкой)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Люксметр ТКА-Люкс (с поверкой либо колибровкой)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Контрольный образец для капиллярного метода контроля (с поверкой либо колибровкой)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Очиститель Babbko N120 (балон 300 мл.)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Пенетрант Sherwin LTP82 (балон 250 мл.)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Проявитель Sherwin В-106 (балон 300 мл.)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Адгезиметр механический Elcometer 106 (с поверкой либо колибровкой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Константа КН-1 (трафарет для лакокрасочного покрытия) (с поверкой либо колибровкой)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Пружина-электрод 400 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Пружина-электрод 720 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Пружина-электрод 1000 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Пружина-электрод 1400 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Щетка электрод"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Дефектоскоп магнитный МД-01 ПК ІІІУ (аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Стандартный образец предприятия для МПД сталь 40Х (с поверкой либо колибровкой)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Белая фоновая краска HELLING NR 104 А (аналог)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Черная суспензия магнитных частиц HELLING NRS 103 S (аналог)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Диск жесткий 2,5" 1ТВ Toshiba"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Лестница трехсекционная алюминиевая 3х10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Лента липучка Gamma LG25"

    Кол-во: 120

    "Позиция 25"

    "Скотч прозрачный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 26"

    "Замок навесной PDR-50-55 L (морозостойкий)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Фонарики налобные аккумуляторные"

    Кол-во: 60

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