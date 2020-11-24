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Номер извещения
ГП020157
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 10:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-44-70
Факс
--
Адрес электронной почты
ADuhova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Духова Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.11.2020 12:00 GMT +324.11.2020 12:0024.11.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020157Дата и время окончания срока приема заявок МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020157Подведение итогов не позднее МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. На этапе подачи заявки Участник должен разместить на ЭТП копию сертификатов качества, копии паспортов качества и/или иных документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции нормативно-технической документации, техническую документацию (руководство по применению / техническое описание), выполненные на русском языке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
19
Документация лота
Кол-во: 11
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