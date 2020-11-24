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    Главная / Торги / МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331

    МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.11.2020 12:0024.11.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020157Дата и время окончания срока приема заявок МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020157

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    376682

    Наименование закупки

    МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.08.2020 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020157_second_parts_protocol.rtf

    376682_Закупочная_ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    376682_Приложение_№_3_-_договор.doc

    376682_Приложение_№_3_-_спецификация.doc

    376682_Приложение_№4_Существенные_условия.doc

    376682_Приложение_№_2_ТЗ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-44-70

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ADuhova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Духова Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.11.2020 12:00 GMT +324.11.2020 12:0024.11.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020157Дата и время окончания срока приема заявок МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020157Подведение итогов не позднее МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020157Подведение итогов не позднее МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК ГОСТ 54331

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. На этапе подачи заявки Участник должен разместить на ЭТП копию сертификатов качества, копии паспортов качества и/или иных документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции нормативно-технической документации, техническую документацию (руководство по применению / техническое описание), выполненные на русском языке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    19

    Кокс и нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/856642/name/603758cde773c2.40077808

    25.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК "

    Кол-во: 11

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