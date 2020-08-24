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    Главная / Торги / Кабельная продукция КС.

    Кабельная продукция КС.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020738Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ. ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020738

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    376659

    Наименование закупки

    Кабельная продукция КС.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.08.2020 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_спецификации.doc

    Приложение_№_1_-_поставка_на_ЧМК_2020.doc

    Приложение_№1_ОФЕРТА_376659.doc

    Приложение_№_3_-_контракт_импорт_2020.docx

    Уведомление_о_согласии_с_договором_ПАО_ЧМК.docx

    ЗД_5.2_376659_многолот_14.08.20.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-53-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nmatsina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мацина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 15:00 GMT +324.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020738Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ. Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2020 16:0030.11.2020 16:0030.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020738Подведение итогов не позднее Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ. Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202030.11.2020 16:0030.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020738Подведение итогов не позднее Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ. Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот.№1 КАБЕЛЬ Cat.5e 24AWG FTP 4x2"

    Кол-во: 305

    "Позиция 2"

    "Лот №1 КАБЕЛЬ Cat.5e UTP, 24 AWG, 4ПАР"

    Кол-во: 610

    "Позиция 3"

    "Лот №1 КАБЕЛЬ EtherlineH cat5e 125V 2x2xAWG24/1"

    Кол-во: 190

    "Позиция 4"

    "Лот №1 КАБЕЛЬ ETHERNET RJ-45"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Лот №1 КАБЕЛЬ ОКМ(ОКД) 2х4е-2,7"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "Лот №2 КАБЕЛЬ OLIFLEX FD 855 P 300V 4G1,5"

    Кол-во: 125

    "Позиция 7"

    "Лот №2 КАБЕЛЬ OLIFLEX HEAT 180 EWKF 2x2,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Лот №2 КАБЕЛЬ OLIFLEX HEAT 180 EWKF 3G2,5"

    Кол-во: 1090

    "Позиция 9"

    "Лот №2 КАБЕЛЬ PROFIBUS 6XY1830-0EH10 2Х0,64"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Лот №2 КАБЕЛЬ PROFIBUS 6XV1 830-0ET20 1x2x0,65"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Лот №2 КАБЕЛЬ THERMFLEX 180 EWKF 7G1,5"

    Кол-во: 270

    "Позиция 12"

    "Лот №3 КАБЕЛЬ ААШВ 6 КВ 3Х95"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 13"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ 2х70"

    Кол-во: 70

    "Позиция 14"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ 3х2,5"

    Кол-во: 375

    "Позиция 15"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ 4х2,5"

    Кол-во: 350

    "Позиция 16"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ 4х6"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 17"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ 4х70"

    Кол-во: 65

    "Позиция 18"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ -LS 5Х35-0,66"

    Кол-во: 170

    "Позиция 19"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-FRLS 3х2,5"

    Кол-во: 148

    "Позиция 20"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 3х1,5"

    Кол-во: 35

    "Позиция 21"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 3х10"

    Кол-во: 127

    "Позиция 22"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 3Х4-0,66"

    Кол-во: 190

    "Позиция 23"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 4х1,5-0,66"

    Кол-во: 610

    "Позиция 24"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 4Х2,5-0,66"

    Кол-во: 650

    "Позиция 25"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 4Х4-0,66"

    Кол-во: 170

    "Позиция 26"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 4Х10-0,66"

    Кол-во: 170

    "Позиция 27"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 5х10"

    Кол-во: 32

    "Позиция 28"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 5х16"

    Кол-во: 32

    "Позиция 29"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 5х2,5"

    Кол-во: 35

    "Позиция 30"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 5х35-0,66"

    Кол-во: 235

    "Позиция 31"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГ НГ-LS 5х4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 3620

    "Позиция 33"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГЭ НГ 5х2,5-0,66"

    Кол-во: 190

    "Позиция 34"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ ВВГЭНГ(А)-LS 4х35-1,0"

    Кол-во: 780

    "Позиция 35"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ КВВГ НГ-FRLS 4х1,0"

    Кол-во: 175

    "Позиция 36"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ КВВГ НГ-LS 4х1,0"

    Кол-во: 255

    "Позиция 37"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ КВВГ НГ-LS 4х1,5"

    Кол-во: 440

    "Позиция 38"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ КВВГ НГ-LS 4х2,5"

    Кол-во: 42

    "Позиция 39"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ КВВГНГ(А)-LS 10х2,5"

    Кол-во: 780

    "Позиция 40"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ КВВГНГ(А)-LS 27х1,5"

    Кол-во: 525

    "Позиция 41"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ КВВГНГ-LS 10Х1,5"

    Кол-во: 1435

    "Позиция 42"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ КВВГЭ НГ-LS 10х1,5-0,66"

    Кол-во: 2020

    "Позиция 43"

    "Лот №4 КАБЕЛЬ КВВГЭнг 4х1,5"

    Кол-во: 830

    "Позиция 44"

    "Лот №5 КАБЕЛЬ КГВЭВ НГ 3х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Лот №5 КАБЕЛЬ КГВЭВ НГ 4х25"

    Кол-во: 75

    "Позиция 46"

    "Лот №5 КАБЕЛЬ КГВЭВ НГ 4х50"

    Кол-во: 260

    "Позиция 47"

    "Лот №5 КАБЕЛЬ КГВЭВнг 4х1,5"

    Кол-во: 220

    "Позиция 48"

    "Лот №6 КАБЕЛЬ КГН 4х35-0,66"

    Кол-во: 460

    "Позиция 49"

    "Лот №6 КАБЕЛЬ КГНВ-М 14х2,5"

    Кол-во: 230

    "Позиция 50"

    "Лот №7 КАБЕЛЬ КУПЭВ 4х2х0,5"

    Кол-во: 70

    "Позиция 51"

    "Лот №7 КАБЕЛЬ КУПЭВ НГ(А)-LS 7х2х0,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Лот №7 КАБЕЛЬ КУПЭВ НГ(А)-LS 10х2х0,5"

    Кол-во: 120

    "Позиция 53"

    "Лот №7 КАБЕЛЬ КУПЭВ НГ(А)-LS 4х2х0,5"

    Кол-во: 480

    "Позиция 54"

    "Лот №7 КАБЕЛЬ КУПЭВНГ(А)-LS 2Х2Х0,5"

    Кол-во: 2485

    "Позиция 55"

    "Лот №7 КАБЕЛЬ ТППЭП 10Х2Х0,5"

    Кол-во: 195

    "Позиция 56"

    "Лот №7 КАБЕЛЬ ТППЭП 20Х2Х0,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Лот №7 КАБЕЛЬ ТППЭП 50Х2Х0,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 58"

    "Лот №7 КАБЕЛЬ ТППЭП-НДГ 10Х2Х0,5"

    Кол-во: 170

    "Позиция 59"

    "Лот №7 КАБЕЛЬ КПСЭСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,75"

    Кол-во: 600

    "Позиция 60"

    "Лот №8 ПРОВОД ПУВ 1х10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Лот №8 ПРОВОД ПуВ 1х70"

    Кол-во: 65

    "Позиция 62"

    "Лот №9 ПРОВОД РКГМ 1х50"

    Кол-во: 140

    "Позиция 63"

    "Лот №9 ПРОВОД РКГМ-1,5 1х1,5"

    Кол-во: 2350

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