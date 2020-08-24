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Номер извещения
ГП020738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабельная продукция КС.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-53-07
Факс
--
Адрес электронной почты
nmatsina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мацина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 15:00 GMT +324.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020738Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ. Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.11.2020 16:0030.11.2020 16:0030.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020738Подведение итогов не позднее Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ. Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.202030.11.2020 16:0030.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020738Подведение итогов не позднее Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ. Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция для КС. КАБЕЛЬ: витая пара, ETHERNET, ОКМ(ОКД), OLIFLEX, PROFIBUS, ААШВ 6кВ, ВВГНГ, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, КВВГнг-FRLS, КВВГЭнг-LS, КГВЭВнг, КГН, КУПЭВ НГ(А)-LS, ТППЭП. Провод ПуВ, РКГМ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 305
Кол-во: 610
Кол-во: 190
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Кол-во: 60
Кол-во: 125
Кол-во: 30
Кол-во: 1090
Кол-во: 120
Кол-во: 300
Кол-во: 270
Кол-во: 2600
Кол-во: 70
Кол-во: 375
Кол-во: 350
Кол-во: 2500
Кол-во: 65
Кол-во: 170
Кол-во: 148
Кол-во: 35
Кол-во: 127
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Кол-во: 610
Кол-во: 650
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Кол-во: 170
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Кол-во: 170
Кол-во: 600
Кол-во: 10
Кол-во: 65
Кол-во: 140
Кол-во: 2350
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