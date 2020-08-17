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    Главная / Торги / Поставка оборудования и выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на стенде 62

    Поставка оборудования и выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на стенде 62

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП055723Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на стенде 62г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП055723

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования и выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на стенде 62

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений (конкурентный)

    Дата публикации

    31.07.2020 12:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗП-302_извещение_поставка_оборудования_и_выполнение_работ_по_монтажу_системы_ви.docx

    Протокол_№598_от_01.09.2020_Поставка_оборудования_системы_видеонаблюдения_итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биринцев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на стенде 62

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП055723Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на стенде 62г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на стенде 62

    Начальная цена

    407 135,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    33.20.39.900

    Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724830/name/5f4f46f1ba8574.19088238

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования и выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на стенде 62"

    Кол-во: 1

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