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    Главная / Торги / Закупка Металлопроката для нужд ООО «МРТС Морские проекты».

    Закупка Металлопроката для нужд ООО «МРТС Морские проекты».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008641Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Металлопроката для нужд ООО «МРТС Морские проекты».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008641

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Металлопроката для нужд ООО «МРТС Морские проекты».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_Металлопрокат_13-20_от_06.08.docx

    _Форма_2_Ком_и_тех_предложение_.xlsx

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ_(1)_и.docx

    Типовая_форма_Договора_МРТС-Морские_проекты.docx

    ГП008641_second_parts_protocol_136.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Металлопроката для нужд ООО «МРТС Морские проекты».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 15:00 GMT +313.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008641Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Металлопроката для нужд ООО «МРТС Морские проекты».Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.08.2020 18:0014.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008641Подведение итогов не позднее Закупка Металлопроката для нужд ООО «МРТС Морские проекты».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.08.202014.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008641Подведение итогов не позднее Закупка Металлопроката для нужд ООО «МРТС Морские проекты».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Металлопроката для нужд ООО «МРТС Морские проекты».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/778772/name/5fb3885c619371.74183985

    17.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголок 50*50 (ГОСТ 380-94) марка стали 09г2с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Уголок равнополочный 50х50х5 сталь 45"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 3"

    "Саморез жёлтый цинк PH-2, по дереву 3,5х51 (5500шт)"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 4"

    "Профилированный оцинкованный лист МП-20х1100х 6000 (ОЦ-01-БЦ-0.8)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Лист горячекатаный /3.0 /1250.0 /2500.0 /Ст3сп /ГОСТ 16523 /кромка НО"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Лист горячекатаный (г/к) 10х1500х6000 ст. 20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Лист стальной 2,0 мм × 1250 мм × 2500 мм. ст. 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Проволока вязальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 т/о д. 2"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 9"

    "Проволока вязальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 т/о д. 6"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 10"

    "Арматура А500С 22 сталь 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Арматура А500С 25 сталь 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Арматура А500С 32 сталь 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Круг горячекатаный 20 сталь 45"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 14"

    "Круг горячекатаный 30 сталь 45"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 15"

    "Круг горячекатаный 40 сталь 45"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 16"

    "Круг горячекатаный 50 сталь 45"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 17"

    "Круг горячекатаный 60 сталь 45"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 18"

    "Круг горячекатаный 70 сталь 45"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 19"

    "Круг горячекатаный 80 сталь 45"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 20"

    "Круг горячекатаный 90 сталь 45"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 21"

    "Круг горячекатаный 100 сталь 45"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 22"

    "Круг горячекатаный 150 сталь 45"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 23"

    "Швеллер 20У горячекатанный по ГОСТ 535-88 09Г2С"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Лист рефленый 3*1250*2500 ГОСТ 8568-77"

    Кол-во: 125

    "Позиция 25"

    "Лист г/к 8*1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 09Г2С"

    Кол-во: 90

    "Позиция 26"

    "Двутавровая балка 40Б2 С345 ГОСТ 26020-83"

    Кол-во: 400

    "Позиция 27"

    "Двутавровая балка 20Б1 С345 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Лист г/к 10*1250*2500  ГОСТ 19903-74 ст3сп"

    Кол-во: 31.25

    "Позиция 29"

    "Лист г/к 6*1250*2500  ГОСТ 19903-74 ст3сп"

    Кол-во: 31.25

    "Позиция 30"

    "Уголок 75*75*5  ГОСТ 8509-86 ст3сп"

    Кол-во: 400

    "Позиция 31"

    "Швеллер 16У горячекатанный по ГОСТ 535-88 09Г2С"

    Кол-во: 120

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