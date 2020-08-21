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Номер извещения
32009376722
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на проведение запроса котировок в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку установки обратного осмоса в 2021г. № закупки РКСМ-1055
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.08.2020 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
akorenev@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коренев Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Центральный
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Установка обратного осмоса в комплекте производительностью не менее 90 куб.м/сут. для фильтровальной станции пос. Новые Ляды. Шеф-монтаж и пуско-наладка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376722Дата и время окончания срока приема заявок Установка обратного осмоса в комплекте производительностью не менее 90 куб.м/сут. для фильтровальной станции пос. Новые Ляды. Шеф-монтаж и пуско-наладкаЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 12:0021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009376722Дата и время вскрытия заявок Установка обратного осмоса в комплекте производительностью не менее 90 куб.м/сут. для фильтровальной станции пос. Новые Ляды. Шеф-монтаж и пуско-наладкаЦентральный
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 23:0030.09.2020 23:0030.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376722Подведение итогов не позднее Установка обратного осмоса в комплекте производительностью не менее 90 куб.м/сут. для фильтровальной станции пос. Новые Ляды. Шеф-монтаж и пуско-наладкаЦентральный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 23:0030.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376722Подведение итогов не позднее Установка обратного осмоса в комплекте производительностью не менее 90 куб.м/сут. для фильтровальной станции пос. Новые Ляды. Шеф-монтаж и пуско-наладкаЦентральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка обратного осмоса в комплекте производительностью не менее 90 куб.м/сут. для фильтровальной станции пос. Новые Ляды. Шеф-монтаж и пуско-наладка
Начальная цена
23 108 523,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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