www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009406250
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.08.2020 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
3532 доб.370000
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
t.zelenina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зеленина Татьяна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 14:00 GMT +301.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал" г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Подведение итогов не позднее
16.09.2020 11:0016.09.2020 11:0016.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406250Подведение итогов не позднее Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал" г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
2 130 503,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 140
Кол-во: 8
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 140
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 25
Кол-во: 8
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.