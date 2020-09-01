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    Главная / Торги / Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал" г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009406250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    66

    Наименование закупки

    Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.08.2020 09:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_5_-_Памятка_ГЛБ.docx

    Приложение_1_-_Техническое_задание.xlsx

    Приложение_4_-_Критерии_оценки_-_попозиционная_закупка_с_лимитом.xlsx

    Приложение_3_-_Форма_подачи_предложений_(товары).xlsx

    Приложение_6_-_Согласие_о_готовности_использования_ЮЗДО.doc

    Приложение_1.1_-_Методика_испытаний.doc

    Информационная_карта.docx

    Приложение_2_-_Проект_договора.docx

    32009406250_Конкурентный_лист.xlsx

    ТК_ВОЗ_№62-2020_от_18.09.2020_хомуты_ремонтные.docx

    Лист_согласования.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    3532 доб.370000

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    t.zelenina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зеленина Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2020 14:00 GMT +301.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал" г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2020 11:0016.09.2020 11:0016.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406250Подведение итогов не позднее Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал" г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202016.09.2020 11:0016.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406250Подведение итогов не позднее Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал" г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ремонтных хомутов для ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    2 130 503,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738740/name/5f6b14239cb0e4.55485666

    23.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738730/name/5f6b136c984a13.62792424

    23.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738731/name/5f6b136f854998.28987669

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=273-293 L=300,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=348-368 L=300,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=365-385 L=300,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=390-410 L=300,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=420-440 L=400,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=468-488 L=400,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=500-520 L=500,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=520-540 L=500,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=545-565 L=500,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=600-620 L=500,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=625-645 L=500,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=705-725 L=500,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=730-750 L=500,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Ремонтный хомут двухзамковый ОД=805-825 L=500,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=102-112 L=200,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=108-118 L=200,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 17"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=113-123 L=200,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=120-131 L=200,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 19"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=133-144 L=200,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=139-150 L=200,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 21"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=159-170 L=200,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 22"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=168-180 L=200,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=193-203 L=200,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=219-230 L=200,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=243-253 L=200,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=252-262 L=300,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=271-281 L=300,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=294-304 L=300,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=315-326 L=300,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=324-334 L=300,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=44-51 L=150,шпилька М8-М10, гайка М8-М10 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=57-64 L=150,шпилька М8-М10, гайка М8-М10 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=73-80 L=150,шпилька М8-М10, гайка М8-М10 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=87-97 L=200,шпилька М8-М10, гайка М8-М10 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 35"

    "Ремонтный хомут однозамковый ОД=98-108 L=200,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Ремонтный хомут четырехзамковый ОД=1010-1050 L=750 ,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 1

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