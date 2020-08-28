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    Главная / Торги / «Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»

    «Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377776Дата и время окончания срока приема заявок «Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009377776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    04.08.2020 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГЛБ.docx

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№63-2020_от_23.09.2020_вопрос_5.2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    s.zhdanova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жданова Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2020 13:00 GMT +328.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377776Дата и время окончания срока приема заявок «Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Дата и время вскрытия заявок

    28.08.2020 13:0028.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009377776Дата и время вскрытия заявок «Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    26.10.2020 14:0026.10.2020 14:0026.10.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377776Подведение итогов не позднее «Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.10.202026.10.2020 14:0026.10.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377776Подведение итогов не позднее «Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»

    Начальная цена

    15 256 966,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупочная документация

    27.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/742491/name/5f71d79aecdbb8.88817827

    28.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Выполнение работ по восстановлению песчаного и щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия (в том числе из щебеночно-мастичного асфальтобетона) после аварийных разрытий, текущего и капитального ремонтов на объектах ООО «Краснодар Водоканал»"

    Кол-во:

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