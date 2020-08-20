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Номер извещения
32009389500
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заключение рамочных договоров на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков по объектам АО «ОмскВодоканал», расположенных на территории города Омска
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
10.08.2020 05:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Заключение рамочных договоров на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков по объектам АО «ОмскВодоканал», расположенных на территории города Омска
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 11:00 GMT +320.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389500Дата и время окончания срока приема заявок Заключение рамочных договоров на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков по объектам АО «ОмскВодоканал», расположенных на территории города ОмскаООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 11:0020.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009389500Дата и время вскрытия заявок Заключение рамочных договоров на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков по объектам АО «ОмскВодоканал», расположенных на территории города ОмскаООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 17:0030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389500Подведение итогов не позднее Заключение рамочных договоров на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков по объектам АО «ОмскВодоканал», расположенных на территории города ОмскаООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389500Подведение итогов не позднее Заключение рамочных договоров на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков по объектам АО «ОмскВодоканал», расположенных на территории города ОмскаООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение рамочных договоров на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков по объектам АО «ОмскВодоканал», расположенных на территории города Омска
Начальная цена
15 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
Документация лота
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