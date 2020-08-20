Заключение рамочных договоров на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков по объектам АО «ОмскВодоканал», расположенных на территории города Омска

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009389500 Уникальный номер закупки Номер закупки 256/2020 Наименование закупки Заключение рамочных договоров на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков по объектам АО «ОмскВодоканал», расположенных на территории города Омска Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова И. А. Место рассмотрения предложений ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12 Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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