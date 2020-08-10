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    Главная / Торги / Закупка листового проката из стали марки 12Х18Н10Т (тонкий лист) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90

    Закупка листового проката из стали марки 12Х18Н10Т (тонкий лист) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 09:0010.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009365300Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листового проката из стали марки 12Х18Н10Т (тонкий лист) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009365300

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка листового проката из стали марки 12Х18Н10Т (тонкий лист) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Дата публикации

    30.07.2020 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._ЗД_ЗК_12Х18Н10Т_листы_4950.docx

    Сканировать30002.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-54-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Перситсков А М

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка листового проката из стали марки 12Х18Н10Т (тонкий лист) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.08.202010.08.2020 09:3010.08.2020 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009365300Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка листового проката из стали марки 12Х18Н10Т (тонкий лист) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Подведение итогов не позднее

    11.08.2020 10:0011.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009365300Подведение итогов не позднее Закупка листового проката из стали марки 12Х18Н10Т (тонкий лист) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.08.202011.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009365300Подведение итогов не позднее Закупка листового проката из стали марки 12Х18Н10Т (тонкий лист) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка листового проката из стали марки 12Х18Н10Т (тонкий лист) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90

    Начальная цена

    4 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.10.42.000

    Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/708050/name/5f3281db643a87.65525769

    11.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

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