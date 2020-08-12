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    Главная / Торги / Обмоточный провод

    Обмоточный провод

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 15:0012.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008368Дата и время окончания срока приема заявок Обмоточный провод ПЭЭИП2-155, ПСДКТ. Провод ПВ3.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008368

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    376134

    Наименование закупки

    Обмоточный провод

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 07:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_ПЭЭИП2-155_1.jpg

    ТЗ_ПСДКТ_1.jpg

    Приложение_№_1_-_поставка_на_ЧМК_2020.doc

    Уведомление_о_согласии_с_договором_ПАО_ЧМК.docx

    Закупочная_документация_5.2_376134.doc

    Приложение_№1_ОФЕРТА_376134.doc

    Проект_спецификации.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-53-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nmatsina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мацина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обмоточный провод ПЭЭИП2-155, ПСДКТ. Провод ПВ3.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2020 15:00 GMT +312.08.2020 15:0012.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008368Дата и время окончания срока приема заявок Обмоточный провод ПЭЭИП2-155, ПСДКТ. Провод ПВ3.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2020 16:0030.11.2020 16:0030.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008368Подведение итогов не позднее Обмоточный провод ПЭЭИП2-155, ПСДКТ. Провод ПВ3.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202030.11.2020 16:0030.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008368Подведение итогов не позднее Обмоточный провод ПЭЭИП2-155, ПСДКТ. Провод ПВ3.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обмоточный провод ПЭЭИП2-155, ПСДКТ. Провод ПВ3.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД ПЭЭИП2-155 1,06Х3,55"

    Кол-во: 360

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД ПЭЭИП2-155 1,7Х3,55"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД ПЭЭИП2-155 1,32Х3,55"

    Кол-во: 430

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ПСДКТ 1,9Х5,00"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 5"

    "ПРОВОД ПСДКТ 1,5Х7,1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "ПРОВОД МЕДНЫЙ ПВ3 0,5"

    Кол-во: 200

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