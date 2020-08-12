Конкурентный отбор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Строительство дополнительных систем повторного использования воды (СПИВ) на ВПС-11/3 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-х площадок подсушивания осадка, КНС перекачки технологических и хоз.- бытовых стоков в городскую канализацию с подключением напорного канализационного трубопровода 2Д225 L=2,2 км к самотечным сетям ООО "ВИТ-СТРОЙ", с устройством камеры гашения»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009375045 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Строительство дополнительных систем повторного использования воды (СПИВ) на ВПС-11/3 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-х площадок подсушивания осадка, КНС перекачки технологических и хоз.- бытовых стоков в городскую канализацию с подключением напорного канализационного трубопровода 2Д225 L=2,2 км к самотечным сетям ООО "ВИТ-СТРОЙ", с устройством камеры гашения» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ Юридический адрес 394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90, Почтовый адрес 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90 Контактный телефон +7 473 206-77-07 Факс +7 473 260-54-38 Адрес электронной почты ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Иващенко Вероника Андреевна Место рассмотрения предложений ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская наб., д.38, стр.1, эт.12 Закупки и тендеры Воронежская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru