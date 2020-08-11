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Номер извещения
32009377683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Маркетинговое исследование на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения/водоотведения мелких абонентов с расходом до 50 м3/сут. по договорам на подключение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
04.08.2020 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская наб., д.38, стр1, эт.12
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Выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения/водоотведения мелких абонентов с расходом до 50 м3/сут. по договорам на подключение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 16:00 GMT +311.08.2020 16:0011.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377683Дата и время окончания срока приема заявок выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения/водоотведения мелких абонентов с расходом до 50 м3/сут. по договорам на подключениеООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская наб., д.38, стр1, эт.12
Дата и время вскрытия заявок
11.08.2020 16:0011.08.2020 16:0011.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009377683Дата и время вскрытия заявок выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения/водоотведения мелких абонентов с расходом до 50 м3/сут. по договорам на подключениеООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская наб., д.38, стр1, эт.12
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 16:0011.09.2020 16:0011.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377683Подведение итогов не позднее выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения/водоотведения мелких абонентов с расходом до 50 м3/сут. по договорам на подключениеООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская наб., д.38, стр1, эт.12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.202011.09.2020 16:0011.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377683Подведение итогов не позднее выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения/водоотведения мелких абонентов с расходом до 50 м3/сут. по договорам на подключениеООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская наб., д.38, стр1, эт.12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения/водоотведения мелких абонентов с расходом до 50 м3/сут. по договорам на подключение
Начальная цена
7 608 754,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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