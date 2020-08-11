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Номер извещения
32009363658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сортового металлопроката марки сталь :09Г2С, 20, 25,40Х, 40ХН, 45, 40ХН2МА, 38ХН3МФА, 30ХГСА, 58(55)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Дата публикации
30.07.2020 09:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-54-20
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Перситсков А М
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
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Закупка сортового металлопроката марки сталь :09Г2С, 20, 25,40Х, 40ХН, 45, 40ХН2МА, 38ХН3МФА, 30ХГСА, 58(55) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ2590-2006
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.08.202011.08.2020 09:3011.08.2020 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009363658Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка сортового металлопроката марки сталь :09Г2С, 20, 25,40Х, 40ХН, 45, 40ХН2МА, 38ХН3МФА, 30ХГСА, 58(55) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ2590-2006 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Подведение итогов не позднее
12.08.2020 09:0012.08.2020 09:0012.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009363658Подведение итогов не позднее Закупка сортового металлопроката марки сталь :09Г2С, 20, 25,40Х, 40ХН, 45, 40ХН2МА, 38ХН3МФА, 30ХГСА, 58(55) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ2590-2006 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.08.202012.08.2020 09:0012.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009363658Подведение итогов не позднее Закупка сортового металлопроката марки сталь :09Г2С, 20, 25,40Х, 40ХН, 45, 40ХН2МА, 38ХН3МФА, 30ХГСА, 58(55) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ2590-2006 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сортового металлопроката марки сталь :09Г2С, 20, 25,40Х, 40ХН, 45, 40ХН2МА, 38ХН3МФА, 30ХГСА, 58(55) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ2590-2006
Начальная цена
4 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
24.10.66.121
24.10
Документация лота
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