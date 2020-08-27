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Номер извещения
ГП020455
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проекта санитарно-защитной зоны для промплощадок МП, СПКП, АТЦ, ЦВП №16 АО БМК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 11:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 909 350-47-86
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
isaeviv@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исаев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Разработка проекта санитарно-защитной зоны для промплощадок МП, СПКП, АТЦ, ЦВП №16 АО БМК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020455Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта санитарно-защитной зоны для промплощадок МП, СПКП, АТЦ, ЦВП №16 АО БМКБелорецкий
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020455Дата и время вскрытия заявок Разработка проекта санитарно-защитной зоны для промплощадок МП, СПКП, АТЦ, ЦВП №16 АО БМКБелорецкий
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 15:0030.10.2020 15:0030.10.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020455Подведение итогов не позднее Разработка проекта санитарно-защитной зоны для промплощадок МП, СПКП, АТЦ, ЦВП №16 АО БМКБелорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проекта санитарно-защитной зоны для промплощадок МП, СПКП, АТЦ, ЦВП №16 АО БМК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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