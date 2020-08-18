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    Главная / Торги / поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 09:3018.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388627Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009388627

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос оферт в электронной форме

    Дата публикации

    07.08.2020 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.docx

    Договор_поставки_материалы_и_оборуд.видеонаблюд.doc

    Обоснование_цены.docx

    19.08.2020_Итоговый_протокол_ЗОф_-_Пост._СВН.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Юридический адрес

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    Почтовый адрес

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Контактный телефон

    +7 495 958-29-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rea.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дёрова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 09:30 GMT +318.08.2020 09:3018.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388627Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 09:3018.08.2020 09:3018.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388627Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 23:5919.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388627Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Начальная цена

    3 036 643,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Адрес местонахождения

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714151/name/5f3d01506b6be6.05207239

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор IPDROM Enterprise SL 174606020 "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Жесткий диск WD GOLD WD141KRYZ WDC"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 3"

    "Видеокамера уличная Grundig Security GD-CI-BC4627T"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 4"

    "Видеокамера купольная Grundig Security GD-CI-CC2616V"

    Кол-во: 45.00000

    "Позиция 5"

    "Коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E(B) "

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 6"

    "Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 7"

    "Кабель витая пара Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH"

    Кол-во: 5795.00000

    "Позиция 8"

    "Монитор Grundig Security GD-ML-AC2430HD"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 9"

    "Коммутатор OSNOVO SW-70818/L2"

    Кол-во: 1.00000

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