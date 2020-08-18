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Номер извещения
32009388627
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос оферт в электронной форме
Дата публикации
07.08.2020 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
Почтовый адрес
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
Контактный телефон
+7 495 958-29-11
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@rea.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дёрова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 09:30 GMT +318.08.2020 09:3018.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388627Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 09:3018.08.2020 09:3018.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388627Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 23:5919.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388627Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов и оборудования для системы видеонаблюдения для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Начальная цена
3 036 643,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Адрес местонахождения
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 9.00000
Кол-во: 45.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 5795.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 1.00000
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