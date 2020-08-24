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Номер извещения
32009396590
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 08:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
Почтовый адрес
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
Контактный телефон
+7 8782 28-13-28
Факс
+7 8782 26-34-90
Адрес электронной почты
v.tsipkovskaya@k-chgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ципковская Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
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Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 08:59 GMT +324.08.2020 08:5924.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009396590Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 09:0024.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009396590Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 14:0027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396590Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.08.202027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009396590Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Начальная цена
197 735,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
Адрес местонахождения
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 43.00000
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