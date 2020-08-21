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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009376810
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку на поставку мешалок, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы в МВОС проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Тюмень Водоканал»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 12:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 3103
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
t.kolodina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колодина Татьяна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мешалок, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 18:00 GMT +321.08.2020 18:0021.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009376810Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мешалок, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы в 2020 годуМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009376810Подведение итогов не позднее Поставка мешалок, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы в 2020 годуМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мешалок, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы в 2020 году
Начальная цена
12 253 787,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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