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    Главная / Торги / КО-047-ТМЦ-ПП-20 На поставку автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи и Рено Логан)

    КО-047-ТМЦ-ПП-20 На поставку автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи и Рено Логан)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 06:3021.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009384116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-047-ТМЦ-ПП-20

    Наименование закупки

    КО-047-ТМЦ-ПП-20 На поставку автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи и Рено Логан)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 13:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Корректировка_ЗД_от_12.08.2020.docx

    2._Приложение_1.2_к_ЗД_Техническое_задание_Логан.docx

    2.1_Приложение_1_к_ТЗ_Перечень_и_объёмы_закупаемой_продукции.XLSX

    3._Приложение_2_к_ЗД_проект_Договора.docx

    4.2._Приложение_3.2_к_ЗД__Форма_согласия_ЮЗДО.docx

    6._Памятка_ГЛБ.DOCX

    4._Приложение_3_к_ЗД_Формы_подачи_предложений.doc

    2._Приложение_1.1_к_ЗД_Техническое_задание_УАЗ_Профи.docx

    1._Информационная_карта_КО-047-ТМЦ-ПП-20.docx

    4.1._Приложение_3.1._к_ЗД_Форма_оферты__ТКП.xlsx

    5._Приложение_4_к_ЗД_Критерии_оценки.xls

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№_59-2020_от_08.09.2020_вопрос_3.8.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1733

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    yu.zuikova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуйкова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 06:30 GMT +321.08.2020 06:3021.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2020 12:0029.10.2020 12:0029.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384116Подведение итогов не позднее Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202029.10.2020 12:0029.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384116Подведение итогов не позднее Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)

    Начальная цена

    1 819 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730691/name/5f5b155f07b001.68593842

    11.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уаз ПРОФИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Рено ЛОГАН"

    Кол-во: 1

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