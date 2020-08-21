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Номер извещения
32009384116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО-047-ТМЦ-ПП-20 На поставку автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи и Рено Логан)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1733
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
yu.zuikova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зуйкова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
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Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 06:30 GMT +321.08.2020 06:3021.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
29.10.2020 12:0029.10.2020 12:0029.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384116Подведение итогов не позднее Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.202029.10.2020 12:0029.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384116Подведение итогов не позднее Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автотранспорта для нужд ООО "Тюмень Водоканал" (УАЗ Профи, Рено Логан)
Начальная цена
1 819 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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