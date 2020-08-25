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    Главная / Торги / КО-030-ПП-Р-20 На выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации ВОС Каменка для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    КО-030-ПП-Р-20 На выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации ВОС Каменка для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 06:3025.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009401280Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации ВОС Каменка ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009401280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-030-ПП-Р-20

    Наименование закупки

    КО-030-ПП-Р-20 На выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации ВОС Каменка для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3.2._Приложение_3_к_Договору_Календарный_график.XLSX

    3.4._Приложение_6_к_Договору_Перечень_ПСД.xlsx

    6._ГЛБ.docx

    4._Приложение_3_к_ЗД_Формы_подачи_предложений.doc

    3.1_Приложение_2_к_Договору_Расчёт_договорной_цены.xlsx

    3.3._Приложение_4_к_Договору_Форма_еженедельной_отчетности.xlsx

    1._Информационная_карта_КО-030-ПП-Р-20_ВОЗ.docx

    3._Приложение_2_к_ЗД_Проект_Договора.docx

    5._Приложение_4_к_ЗД_Критерии_оценки.xls

    2._Приложение_1_к_ЗД_Техническое_задание_07.08.2020.doc

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№_59-2020_от_08.09.2020_вопрос_3.2.pdf

    Приложение___3.2_к_протоколу_заседания_ТК_ВОЗ__90_2020_3.2.docx

    Лист_согласования_ТК_ВОЗ___90_2020.doc

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ__90_2020_от_17.12.2020_3.2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1733

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    yu.zuikova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуйкова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации ВОС Каменка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 06:30 GMT +325.08.2020 06:3025.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009401280Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации ВОС Каменка ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2020 12:0029.10.2020 12:0029.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401280Подведение итогов не позднее Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации ВОС Каменка ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202029.10.2020 12:0029.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401280Подведение итогов не позднее Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации ВОС Каменка ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации ВОС Каменка

    Начальная цена

    4 070 175,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730756/name/5f5b1c1bd4c673.54673901

    11.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/815120/name/5fe2cf0ec39974.98858069

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/815122/name/5fe2cf3f899e47.08644337

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/815119/name/5fe2cf05954590.74682448

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации ВОС Каменка "

    Кол-во: 1.00000

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