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    Главная / Торги / Лот № 1 – Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 2 – Поставка запасных частей к насосам Grundfos во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 3 – Поставка запасных частей к насосам Gorman-Rupp во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Лот № 1 – Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 2 – Поставка запасных частей к насосам Grundfos во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 3 – Поставка запасных частей к насосам Gorman-Rupp во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009378027

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    240/2020, 239/2020, 242/2020

    Наименование закупки

    Лот № 1 – Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 2 – Поставка запасных частей к насосам Grundfos во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 3 – Поставка запасных частей к насосам Gorman-Rupp во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 15:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0_Перечень_внесенных_изменений_№_1.doc

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    Протокол_№_61-2020_от_16.09.2020_ТК_ВОЗ_(вопрос_2.1)_во_время_COVID-19.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2020 17:0009.10.2020 17:0009.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378027Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.202009.10.2020 17:0009.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378027Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    4 153 139,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738337/name/5f6ac46970e186.03121615

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ремонтный базовый насоса Flygt BS2400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплект ремонтный базовый 691 34 00 Flygt BS 2670 MT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Втулки демпферные (Damper complete it.№72) 665 35 00 Flygt BS 2670 MT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Колесо рабочее в комплекте с блоком механического уплотнения 5763417 (6996917) насоса Flygt СТ 3501/735"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Механическое уплотнение внутреннее 6179902 насоса Flygt СТ 3501/735"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Комплект ремонтный базовый 691 34 00 Flygt BS 2670 MT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кольцо O-ring (комплект) для электродвигателя 803271 Flygt"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кольцо Q-ring (комплект) для улитки 803279 Flygt"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кольцо неподвижное щелевого уплотнения насоса Flygt СТ 3170.180 НТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кольцо подвижное щелевого уплотнения насоса Flygt СТ 3170.180 НТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Механическое уплотнение внешнее Flygt СТ 3170.180-462.10МТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Механическое уплотнение внутреннее Flygt СТ 3201.180.456.10 НТ 6831431 (2881003)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Подшипник роликовый 845376 Flygt"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Подшипник шариковый 6973100 Flygt"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Механическое уплотнение внешнее Flygt СТ 3300.181-464 НТ 7261800 (3377911)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Механическое уплотнение внутреннее Flygt СТ 3300.181-464 НТ 6179902 (6179900)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Подшипник роликовый NJ 218 ECP 835756 Flygt СS 3305.721-5046"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Подшипник роликовый NU 315 ECP 845375 Flygt СS 3305.721-5046"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Подшипник шариковый 7318 ВЕСВР 833787 Flygt"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Блок системы контроля параметров насоса Flygt"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Колесо рабочее 7065905 Flygt СZ 3356.705-5054"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Кольцо O-ring (комплект) мотора Flygt СZ 3356. 705-5090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Кольцо Q-ring (комплект) для улитки Flygt СZ 3356. 705-5090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Кольцо неподвижное щелевого уплотнения 3148814 Flygt"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Кольцо подвижное щелевого уплотнения 3452521 Flygt"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Механическое уплотнение внешнее Flygt СТ 3300.181-464 НТ 7261800 (3377911)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Механическое уплотнение внутреннее Flygt 6179902"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Подшипник роликовый NU219 6643300 (824735) Flygt СZ 3356.705"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Подшипник роликовый NU315 845375 Flygt СS 3305.721-5046"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Подшипник шариковый 7319 842325 Flygt"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Регулировочное кольцо (Insert ring) 6647200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Клапан взмучивания 4901"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Базовый рем. комплект 6571701 Flygt NP 3171.181"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Регулировочное кольцо (Insert ring) 704 09 00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Болт регулировочного кольца (Hexagon socket head screw) М10х35-А4-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Колесо рабочее 696 51 34 Flygt NP 3171.181"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка запасных частей к насосам Grundfos во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам Grundfos во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2020 17:0009.10.2020 17:0009.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378027Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам Grundfos во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.202009.10.2020 17:0009.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378027Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам Grundfos во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосам Grundfos во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    7 011 510,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо O-ring (комплект) 96646060 Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Подшипник (комплект) 96690707 Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Уплотнения вала (комплект) Grundfos 96076123"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Колесо рабочее 96884136 Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кольцо O-ring (комплект) 96884263 Grundfos"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Подшипник (комплект) 96884154 Grundfos"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Уплотнения вала (комплект) Grundfos 96884174"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Колесо рабочее 96884137 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кольцо O-ring (комплект) 96884264 Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Подшипник (комплект) 96884155 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Уплотнения вала (комплект) Grundfos 96884175"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Колесо рабочее 96495446 Grundfos S FR 66 (mat.968 32 490)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кольцо O-ring (комплект) 96294829 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кольцо O-ring (комплект) для электродвигателя 96294828 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Подшипник (комплект) 96294827 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Пружин (комплект) Grundfos 97917171 (960 60 604)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кабель питания Grundfos 10М 96689954"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кольцо O-ring (комплект) 96102369 Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Подшипник (комплект) 96690704 Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Торцевое уплотнение 96102361 Grundfos SE/SEV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Хомут насосной части Grundfos 96592063"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Колесо рабочее Grundfos S1.100.125.400.4.62М.Н.345.G.N.D."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Первичное уплотнения вала S1.100.125.400.4.62М.Н.345.G.N.D."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Вторичное уплотнение вала S1.100.125.400.4.62М.Н.345.G.N.D."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Комплект подшипников насоса S1.100.125.400.4.62М.Н.345.G.N.D."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Колесо рабочее 96884136 Grundfos"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Рем. Комплект Статор+Ротор 99788578 (96961295) Grundfos DWK.0.6.80.22.5.0D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Кольцо O-ring (комплект) 96884263 Grundfos"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Подшипник (комплект) 96884154 Grundfos"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Уплотнения вала (комплект) Grundfos 96884174"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Комплект рабочего колеса насоса Grundfos S3.120.300.1300.6.70M.S.456.G.N.D.Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Комплект первичного уплотнения вала насоса Grundfos S3.120.300.1300.6.70M.S.456.G.N.D.Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Комплект вторичного уплотнения вала насоса Grundfos S3.120.300.1300.6.70M.S.456.G.N.D.Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Комплект подшипников насоса Grundfos S3.120.300.1300.6.70M.S.456.G.N.D.Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Комплект колец O-ring насоса Grundfos S3.120.300.1300.6.70M.S.456.G.N.D.Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Комплект колец O-ring электродвигателя Grundfos S3.120.300.1300.6.70M.S.456.G.N.D.Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Датчик влажности насоса Grundfos S3.120.300.1300.6.70M.S.456.G.N.D.Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Уплотнение автоматической трубной муфты 96575027 насоса Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.N. 51D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Комплект нижнего подшипника 98119105 насоса Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.N. 51D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Комплект верхнего подшипника 98119104 насоса Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.N. 51D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Торцевое уплотнение 98119100 насоса Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.N. 51D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Комлект резиновых колец 98119448 насоса Grundfos SL1.75.100.150.2.52S.S.N. 51D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Комплект быстроизнашиваемых деталей 96956264 насоса Grundfos DW.150.200.3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Втулка 97502505 насоса Grundfos DW.150.200.3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Кабель питания Grundfos 10М 97792261"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Колесо рабочее 96884136 Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Кольцо O-ring (комплект) 96509609 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Комплект быстроизнашивающих деталей насоса Grundfos CR 20-3 96511824"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Торцевое уплотнение 96511844 Grundfos 16ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Быстроизнашивающаяся деталь (комплект) Grundfos 96416728"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Камера (комплект) Grundfos 96416905"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Комплект нижнего подшипника насоса Grundfos CR 32-3 96416580"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Комплект подшипников электродвигателя 962 79 795 (Kit,Ball bearing comp, 6205, 6306,MG)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Прокладка (комплект) Grundfos 96416597"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Уплотнения вала (комплект) Grundfos 96525458"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Клапан GVNP DN 65 Grundfos 96637446"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Быстроизнашивающаяся деталь (комплект) Grundfos 96416732"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Камера (комплект) Grundfos 96416224"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Кольцо уплотнительное (комплект) 96416599 Grundfos"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Подшипник комплект нижнего подшипника 96416580 Grundfos CR45-2-2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 61"

    "Торцевое уплотнение вала 96525458 Grundfos 22ММ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 62"

    "Клапан GVNP DN 80 Grundfos 96637447"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Быстроизнашивающаяся деталь (комплект) Grundfos 96416735"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Быстроизнашивающаяся деталь (комплект) Grundfos 96416737"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Клапан GVNP DN 100 Grundfos 96637448"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Комплект нижнего подшипника насоса Grundfos CRЕ 90-3 96416580"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Подшипник электродвигателя (комплект) (962 79 871) 96796676 Grundfos"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Резиновое уплотнение (комплект) Grundfos 96416601"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Комплект быстроизнашивающих деталей насоса Grundfos CR 32-3 96416729"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Комплект нижнего подшипника насоса Grundfos CR 32-3 96416580"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Подшипник электродвигателя (комплект) 96796676 Grundfos"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Прокладка (комплект) Grundfos 96416597"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Уплотнения вала (комплект) Grundfos 96525458"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Подшипник 96279803"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Крышка картера насоса Grundfos S21306H6В512"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Опора корпуса насоса Grundfos S21306H6В512 переходник (13Н16 )_62 39 23_/960 67 582 S Fr 66 Grundfos 96832135"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Кольцо уплотнительное (комплект) 96076124 Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Подшипник (комплект) 96690709 SEG 0.9-1.5КВТ Grundfos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Торцевое уплотнение (комплект) 96645160 Grundfos"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Поставка запасных частей к насосам Gorman-Rupp во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам Gorman-Rupp во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2020 17:0009.10.2020 17:0009.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378027Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам Gorman-Rupp во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.202009.10.2020 17:0009.10.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378027Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам Gorman-Rupp во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосам Gorman-Rupp во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    432 918,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

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    Условия договора

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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал к насосу 38515-587 Gorman-Rupp"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Винт рабочего колеса DM1004S Gorman-Rupp T8A3S-B/FM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Колесо рабочее 12349 Gorman-Rupp T8A3S-B/FM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Обратный клапан в сборе Gorman-Rupp 46411-066"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Подшипник внутренний 23421-461 Gorman-Rupp T8A3S-B/FM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Подшипник наружный 23422-412 Gorman-Rupp T8A3S-B/FM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Торцевое уплотнение в сборе 46513-153 Gorman-Rupp"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шпонка вала Gorman-Rupp T8A3S-B/FM N0616"

    Кол-во: 1

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    1
    Регион:
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    1
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