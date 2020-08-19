Лот № 1 – Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 2 – Поставка запасных частей к насосам Grundfos во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 3 – Поставка запасных частей к насосам Gorman-Rupp во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009378027 Уникальный номер закупки Номер закупки 240/2020, 239/2020, 242/2020 Наименование закупки Лот № 1 – Поставка запасных частей к насосам Flygt во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 2 – Поставка запасных частей к насосам Grundfos во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый). Лот № 3 – Поставка запасных частей к насосам Gorman-Rupp во II-ом полугодии 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова И. А. Место рассмотрения предложений ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12 Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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