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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП008776
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приобретение ленточных пил
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 343 270-11-27
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
YuAydimirova@uralmash-ngo.com
Ф.И.О. контактного лица
Айдимирова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ленточных пил
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2020 19:00 GMT +310.08.2020 19:0010.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008776Дата и время окончания срока приема заявок приобретение ленточных пилмосква
Дата и время вскрытия заявок
10.08.2020 19:0010.08.2020 19:0010.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008776Дата и время вскрытия заявок приобретение ленточных пилмосква
Подведение итогов не позднее
10.11.2020 19:0010.11.2020 19:0010.11.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008776Подведение итогов не позднее приобретение ленточных пилмосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ленточных пил
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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