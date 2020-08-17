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Номер извещения
32009389011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Инструмента (группа Т, подгруппы: ТБ – Измерительный, Техника бытовая, ТВ – Режущий, ТГ – Слесарный, ТЕ – Строительно – отделочный, ТД – Столярный, ТК – Инструмент электрика) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-ТС-142-20).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.08.2020 17:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент
Начальная цена
170 479,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 300.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 20.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 50.0000
Кол-во: 76.0000
Кол-во: 150.0000
Кол-во: 125.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 6.0000
Кол-во: 11.0000
Кол-во: 22.0000
Кол-во: 20.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 25.0000
Кол-во: 25.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 25.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 7.0000
Кол-во: 6.0000
Кол-во: 4.0000
Кол-во: 4.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 7.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 10.0000
Кол-во: 10.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 10.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 4.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 27.0000
Кол-во: 24.0000
Кол-во: 45.0000
Кол-во: 5.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 1.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 3.0000
Кол-во: 1.0000
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