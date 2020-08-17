Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Инструмента (группа Т, подгруппы: ТБ – Измерительный, Техника бытовая, ТВ – Режущий, ТГ – Слесарный, ТЕ – Строительно – отделочный, ТД – Столярный, ТК – Инструмент электрика) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-ТС-142-20).

    Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Инструмента (группа Т, подгруппы: ТБ – Измерительный, Техника бытовая, ТВ – Режущий, ТГ – Слесарный, ТЕ – Строительно – отделочный, ТД – Столярный, ТК – Инструмент электрика) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-ТС-142-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009389011Дата и время окончания срока приема заявок ИнструментПетрозаводскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009389011

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-ТС-142-20

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Инструмента (группа Т, подгруппы: ТБ – Измерительный, Техника бытовая, ТВ – Режущий, ТГ – Слесарный, ТЕ – Строительно – отделочный, ТД – Столярный, ТК – Инструмент электрика) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-ТС-142-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.08.2020 17:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Пр_144-3_от_310820_Инструмент_ТС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 15:0003.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009389011Подведение итогов не позднее ИнструментПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент

    Начальная цена

    170 479,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723309/name/5f4cc3df3209a5.78363575

    31.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулетка 10 м"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 2"

    "Рулетка 5м шир. 25мм"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 3"

    "Угольник столярный"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 4"

    "Круг шлиф ф 300*40*76 63С 25 СМ1"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 5"

    "Резец проходной упорный Т15К6 25*16 изогн"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 6"

    "Резец проходной упорный Т5К10 25*16 изогн"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 7"

    "Резец токарный резьбовой Т5К10 20*20 для вн. отв"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 8"

    "Резец токарный резьбовой Т5К10 25*16 для нар. резьб"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 9"

    "Резец токарный расточной ВК8 16*16*140 гл. отв"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 10"

    "Резец токарный расточной ВК8 16*16*140 скв. отв"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 11"

    "Резец токарный расточной ВК8 20*20*170 гл. отв"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 12"

    "Резец токарный отрезной Т5К10 25*16"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 13"

    "Резец токарный подрезной Т5К10 25*16 отог"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 14"

    "Круг абразивный отрезной 230×3×22"

    Кол-во: 300.0000

    "Позиция 15"

    "Полотно ножовочное машинное 450×32"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 16"

    "Полотно ножовочное по металлу для ручной ножовки 300×6"

    Кол-во: 20.0000

    "Позиция 17"

    "Бур с хвостовиком SDS+ 6x160"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 18"

    "Ножовка по дереву 450 мм"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 19"

    "Круг отрезной по металлу 125*2,0*22"

    Кол-во: 50.0000

    "Позиция 20"

    "Круг отрезной по металлу 125*2,5*22"

    Кол-во: 76.0000

    "Позиция 21"

    "Круг отрезной по металлу 230*2,0*22"

    Кол-во: 150.0000

    "Позиция 22"

    "Круг отрезной по металлу 230*2,5*22"

    Кол-во: 125.0000

    "Позиция 23"

    "Сверло ц/х 2"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 24"

    "Сверло ц/х 2,5"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 25"

    "Сверло ц/х 3"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 26"

    "Сверло ц/х 3,2"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 27"

    "Сверло ц/х 3,5"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 28"

    "Сверло ц/х 4"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 29"

    "Сверло ц/х 4,2"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 30"

    "Сверло ц/х 4,5"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 31"

    "Сверло ц/х 5"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 32"

    "Сверло ц/х 5,2"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 33"

    "Нож сапожный"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 34"

    "Круг зачистной 125*6*22"

    Кол-во: 11.0000

    "Позиция 35"

    "Круг зачистной по металлу 230*6*22"

    Кол-во: 22.0000

    "Позиция 36"

    "Круг отрезной по металлу 300*3*32"

    Кол-во: 20.0000

    "Позиция 37"

    "Бур по бетону SDS D 6 мм -L 210 мм"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 38"

    "Бумага наждачная 115мм №80"

    Кол-во: 25.0000

    "Позиция 39"

    "Бумага наждачная 115мм №100"

    Кол-во: 25.0000

    "Позиция 40"

    "Диск алмазный CEDIMA 350*25,4"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 41"

    "Бумага наждачная 115мм №120"

    Кол-во: 25.0000

    "Позиция 42"

    "Диск алмазный по бетону 230х22,2 3 мм 2.608.602.200"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 43"

    "Ключ гаечный рожковый 19*22"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 44"

    "Ключ гаечный рожковый 24*27"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 45"

    "Бита, хвостовик E1/4", PH №2, 50 мм"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 46"

    "Ключ гаечный рожковый 17*19"

    Кол-во: 7.0000

    "Позиция 47"

    "Ключ гаечный рожковый 22*24"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 48"

    "Ключ гаечный рожковый 27*30"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 49"

    "Ключ гаечный рожковый 30*32"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 50"

    "Ключ гаечный рожковый 32*36"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 51"

    "Молоток с фиброглассовой ручкой 800 гр"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 52"

    "Отвертка крест 155мм №1"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 53"

    "Отвертка крест 190мм №2"

    Кол-во: 7.0000

    "Позиция 54"

    "Отвертка крест 250мм №2"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 55"

    "Отвертка шлицевая 155*0,6*4,0"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 56"

    "Ключ гаечный накидной 19*22"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 57"

    "Ключ гаечный накидной 27*30"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 58"

    "Ключ гаечный накидной 30*32"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 59"

    "Ключ гаечный накидной 32*24"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 60"

    "Ключ гаечный накидной 32*36"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 61"

    "Щетка металлическая 4-х рядная"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 62"

    "Щетка-сметка"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 63"

    "Ключ гаечный накидной 22х24"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 64"

    "Ключ гаечный накидной 24х27"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 65"

    "Ключ разводной КР 19"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 66"

    "Корщетка 5-ти рядная"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 67"

    "Ножницы ручные по металлу 250 мм"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 68"

    "Тиски станочные поворотные 150мм"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 69"

    "Нож строительный 100 мм"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 70"

    "Ключ разводной КР 30"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 71"

    "Пассатижи комбинированные 200 мм"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 72"

    "Резак пропановый РС-3П"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 73"

    "Зубило 300*16*24 мм с прорезин. протектером"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 74"

    "Патрон сверлильный ПС-13"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 75"

    "Пассатижи 250мм"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 76"

    "Молоток квадратный боек 400 гр"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 77"

    "Пистолет для герметика"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 78"

    "Лопата совковая из рельсовой стали с длиной рабочей части в 280 мм и шириной в 210 мм"

    Кол-во: 27.0000

    "Позиция 79"

    "Лопата штыковая c длиной рабочей части в 280 мм, шириной в 210 мм из рельсовой стали"

    Кол-во: 24.0000

    "Позиция 80"

    "Черенок для лопаты 40х1200 первый сорт"

    Кол-во: 45.0000

    "Позиция 81"

    "Ролик для валика поролоновый малярный 100 мм"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 82"

    "Шпатель нерж. с пластмассовой ручкой 100мм"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 83"

    "Кусачки бокорезы 160мм"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 84"

    "Отвертка-пробник ОП-1 ИЭК"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 85"

    "Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников 0,25-16 мм2 ПК-16вт-4 03211"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 86"

    "Бокорезы мини 120 мм из Cr-V стали"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 87"

    "Плоскогубцы мини 120 мм из Cr-V стали"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 88"

    "Набор бит Unipro 16352U"

    Кол-во: 1.0000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить