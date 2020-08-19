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    Главная / Торги / Поставка фильтров высокого давления

    Поставка фильтров высокого давления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008183Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров высокого давленияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтров высокого давления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.08.2020 18:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_договора_поставки_оборудования_с_РКД_без_ШМР-ПНР.DOCX

    Форма_запроса_ТКП_Фильтры_ВД.xlsx

    Форма._Карта_партнера.xlsx

    Дополнительние_требования_к_участнику_закупки.docx

    Опросный_лист_80675261-СГ075-ТХ-ОЛ-ФВД.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 647-15-15 доб. 19284

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Pavel.Miheev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михеев Павел Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров высокого давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 13:00 GMT +319.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008183Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров высокого давленияСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008183Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров высокого давленияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    05.09.2020 14:0005.09.2020 14:0005.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008183Подведение итогов не позднее Поставка фильтров высокого давленияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.09.202005.09.2020 14:0005.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008183Подведение итогов не позднее Поставка фильтров высокого давленияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров высокого давления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр сетчатый Pу 10,0МПа, с размером ячейки в сетке 0,2 мм, Материал корпуса – сталь 09Г2С с содержанием серы не более 0,012%, термообработка."

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Фильтр сетчатый Pу 16,0МПа, с размером ячейки в сетке 0,2 мм, Материал корпуса – сталь 09Г2С с содержанием серы не более 0,012%, термообработка."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Фильтр сетчатый Pу 20,0МПа, с размером ячейки в сетке 0,2 мм, Материал корпуса – сталь 15Х5М, термообработка."

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Фильтр сетчатый Pу 6,3 МПа, с размером ячейки в сетке 0,2 мм, Материал корпуса – сталь 09Г2С, термообработка."

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Фильтр сетчатый Pу 6,3 МПа, с размером ячейки в сетке 0,2 мм, Материал корпуса – сталь 09Г2С, термообработка."

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Фильтр сетчатый Pу 10,0 МПа, с размером ячейки в сетке 0,01 мм, Материал корпуса – сталь 09Г2С."

    Кол-во: 2

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