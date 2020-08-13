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    Главная / Торги / КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)»

    КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 07:0013.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375593Дата и время окончания срока приема заявок КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)» ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009375593

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-021-ПИР-СМР-ИП-20

    Наименование закупки

    КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 06:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Приложение_№1_к_ЗД_-_Техническое_задание.docx

    1._Информационная_карта_КО-021-ПИР-СМР-ИП-20.docx

    4._Приложение_№2_к_ЗД_-_Проект_Договора.docx

    5._Приложения_к_проекту_Договора.7z

    3._Приложения_к_Тех.заданию.7z

    6._Приложение_№3_к_ЗД_-_Формы_подачи_предложений.doc

    6.1._Приложение_№3.1._Календарный_график.xlsx

    7._Приложение_№4_к_ЗД_-_Критерии_оценки.xlsx

    8._ГЛБ.docx

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№53-2020_от_19.08.2020_вопрос_3.3.docx

    Прилодение_№_3.3_к_протоколу_ТК_ВОЗ_53-2020_вопрос_№_3.3.xlsx

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№_59-2020_от_08.09.2020_вопрос_3.7.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    e.yshakova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 07:00 GMT +313.08.2020 07:0013.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375593Дата и время окончания срока приема заявок КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)» ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 12:0025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375593Подведение итогов не позднее КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)» ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375593Подведение итогов не позднее КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)» ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)»

    Начальная цена

    390 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718279/name/5f3faaaaa40767.68446056

    21.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718281/name/5f3faab8dd0de4.34472538

    21.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730667/name/5f5b12513a64a0.51344697

    11.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)»"

    Кол-во: 1.00000

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