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Номер извещения
32009375593
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.08.2020 06:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
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КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 07:00 GMT +313.08.2020 07:0013.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375593Дата и время окончания срока приема заявок КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)» ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 12:0025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375593Подведение итогов не позднее КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)» ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.09.202025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375593Подведение итогов не позднее КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)» ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)»
Начальная цена
390 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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