КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009375593 Уникальный номер закупки Номер закупки КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Наименование закупки КО-021-ПИР-СМР-ИП-20 Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: "Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция сетей водоотведения Д=1000 по ул. 50лет Октября-Серова (участок по ул. Профсоюзная до ул. Елизарова, ориентировочная протяженность 856 м.) и далее d1200мм по ул. Елизарова -50 лет Октября до ул. Харьковской (ориентировочная протяженность 2403м)» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, - Почтовый адрес 625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31 Контактный телефон +7 3452 54-09-40 Факс +7 3452 54-09-24 доб. 1219 Адрес электронной почты e.yshakova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Ушакова Елена Юрьевна Место рассмотрения предложений ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12 Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru