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    Главная / Торги / Электродвигатели.

    Электродвигатели.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020156Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020156

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    372813

    Наименование закупки

    Электродвигатели.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.08.2020 10:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Контракт_нерезидент_РФ.docx

    Оферта_372813.doc

    Проект_договора_ЧМК_2020.doc

    Проект_спецификации.doc

    Закупочная_документация_372813.pdf

    ТЗ.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-31-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    evgeniyavoskoboynik@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воскобойник Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электродвигатели.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020156Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 10:0030.01.2021 10:0030.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020156Подведение итогов не позднее Электродвигатели.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 10:0030.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020156Подведение итогов не позднее Электродвигатели.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатели.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК160L4D1У1-9100-Е9(3РМ)-15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК132S4FБ1DУ1-3100И0643001"

    Кол-во: 36

    "Позиция 3"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК132М4F1DУ3-3100И9Е0А653011"

    Кол-во: 22

    "Позиция 4"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК132М6FБ1DУ13109И9153001"

    Кол-во: 84

    "Позиция 5"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК100S2FБD1У1 4КВТ 2900"

    Кол-во: 125

    "Позиция 6"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК200M4HБD1У1 IM1001 IP55"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК160М4Б1Б4Е9(2РМ)У2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "ЛОТ №2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МА-10 А IE C34-1 1,85/1800О.М."

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "ЛОТ №3. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 1FK7022-5AK71-1UA0 SIEMENS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA90L4 1,5КВт IE2 IM B5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA132M4 7.5КВТ IM2081"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA160L4 15КВТ IM2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA160M4 11КВТ IM2081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA160M4 11КВТ IM3081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA200L4 30КВТ IM1001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA200L4 30КВТ IM2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA280M4 90КВТ IM2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA80B4 0,75КВТ IM2081"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "ЛОТ №5. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДР-1,5 РА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "ЛОТ №6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АРМ 53-12,445ОБ/МИН.1,6КВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "ЛОТ №6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АМ 315С 4 160КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ЛОТ №6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР 100 L4 4КВТ ФЛЯНЦ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "ЛОТ №6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР 112МВ6 У2 4/1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "ЛОТ №6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР180М4 30/1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ЛОТ №6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АР 53-12"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "ЛОТ №6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АР-53-8 2,2/750"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "ЛОТ №6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АРМ52-12У2 IM1001 1КВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "ЛОТ №6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АРМ53-8 2,5/660"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "ЛОТ №7. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4МТМ 225 L8 37/725"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "ЛОТ №7. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВРП 160 М6"

    Кол-во: 1

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