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Номер извещения
ГП020156
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электродвигатели.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 10:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-31-33
Факс
--
Адрес электронной почты
evgeniyavoskoboynik@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воскобойник Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электродвигатели.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020156Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели.Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.01.2021 10:0030.01.2021 10:0030.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020156Подведение итогов не позднее Электродвигатели.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатели.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 36
Кол-во: 22
Кол-во: 84
Кол-во: 125
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 6
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Кол-во: 1
Кол-во: 2
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 1
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