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    Главная / Торги / Открытыйконкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку автозапчастей для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году. (СКС-1864)

    Открытыйконкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку автозапчастей для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году. (СКС-1864)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 16:0011.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009336612Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти на спецтехникуСамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009336612

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1864

    Наименование закупки

    Открытыйконкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку автозапчастей для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году. (СКС-1864)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.07.2020 10:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    СКС-1864.zip

    Итоговый_Протокол_№3485_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_2.pdf

    Итоговый_Протокол_№3486_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_3.pdf

    Итоговый_Протокол_№3484_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_1.pdf

    Итоговый_Протокол_№3492_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_9.pdf

    Итоговый_Протокол_№3493_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_10.pdf

    Итоговый_Протокол_№3494_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_11.pdf

    Итоговый_Протокол_№3495_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_12.pdf

    Итоговый_Протокол_№3489_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_6.pdf

    Итоговый_Протокол_№3487_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_4.pdf

    Итоговый_Протокол_№3488_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_5.pdf

    Итоговый_Протокол_№3491_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_8.pdf

    Итоговый_Протокол_№3490_от_31.08.2020_СКС-1864_Лот_7.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аблякимов Рустем Энверович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шины

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее ШиныСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шины

    Начальная цена

    1 920 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724164/name/5f4e15da869976.19426549

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 2

    РТИ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее РТИСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    РТИ

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724176/name/5f4e16b7e54eb2.05206327

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 3

    Эмаль

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее Эмаль Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Эмаль

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724181/name/5f4e1767ce64c5.90539791

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 4

    Запчасти на коммунальное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее Запчасти на коммунальное оборудованиеСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти на коммунальное оборудование

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724308/name/5f4e2c9c348ec4.54022703

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 5

    Аккумуляторы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее Аккумуляторы Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумуляторы

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724317/name/5f4e2f48e771d5.14087374

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 6

    Запчасти на УАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее Запчасти на УАЗ Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти на УАЗ

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724296/name/5f4e2b50281260.05776371

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 7

    Запчасти на КАМАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее Запчасти на КАМАЗ Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти на КАМАЗ

    Начальная цена

    3 360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724639/name/5f4f1f374d1406.71983530

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 8

    Запчасти на ЗИЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее Запчасти на ЗИЛ Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти на ЗИЛ

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724637/name/5f4f1dcda7f337.31257597

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 9

    Запчасти на спецтехнику

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее Запчасти на спецтехникуСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти на спецтехнику

    Начальная цена

    3 360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724250/name/5f4e20da3b4a25.22107914

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 10

    Запчасти на ГАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее Запчасти на ГАЗ Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти на ГАЗ

    Начальная цена

    360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724259/name/5f4e22dd140473.26108869

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 11

    Запчасти на ВАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее Запчасти на ВАЗ Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти на ВАЗ

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724262/name/5f4e248713fa56.65039812

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 12

    Запчасти на JCB

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009336612Подведение итогов не позднее Запчасти на JCB Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти на JCB

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724275/name/5f4e26b157b1c0.22725529

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

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