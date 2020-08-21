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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных

    Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391004Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данныхООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009391004

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    10.08.2020 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение_№_4_-_Квалификационные_критерии.xlsx

    Приложение_№_6_–_Письмо_о_подаче_оферты_и_форма_техно-коммерческого_предложения.doc

    Приложение_№_5_-_Порядок_оценки_и_сопоставления_предложений_участников.doc

    Приложение_№_3_-_Анкета_Участника.xlsx

    Приложение_№_7_-Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение_№_2_-_Договор_возмездного_оказания_услуг.docx

    Приложение_№_1_-Техническое_задание.docx

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№57-2020_от_07.09.2020_вопрос_7.1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 621

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.ponomareva@rvkcenter.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Алмара Ибадовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 15:00 GMT +321.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391004Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данныхООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 15:0021.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391004Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данныхООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 15:0013.10.2020 15:0013.10.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391004Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данныхООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 15:0013.10.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391004Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данныхООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных

    Начальная цена

    3 361 224,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/728057/name/5f5712cf7cb550.25152263

    08.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных"

    Кол-во: 1.00000

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