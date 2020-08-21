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Номер извещения
32009391004
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
10.08.2020 13:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 621
Факс
--
Адрес электронной почты
a.ponomareva@rvkcenter.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Алмара Ибадовна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 15:00 GMT +321.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391004Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данныхООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 15:0021.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391004Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данныхООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 15:0013.10.2020 15:0013.10.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391004Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данныхООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 15:0013.10.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391004Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данныхООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных
Начальная цена
3 361 224,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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