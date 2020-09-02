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Номер извещения
ГП008831
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-31-87
Факс
--
Адрес электронной почты
evgeniyaabramova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрамова Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 12:00 GMT +302.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008831Дата и время окончания срока приема заявок СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 12:0030.09.2020 12:0030.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008831Подведение итогов не позднее СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 91
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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