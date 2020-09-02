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    Главная / Торги / СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)

    СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008831Дата и время окончания срока приема заявок СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008831

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    370012

    Наименование закупки

    СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.08.2020 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_4.docx

    ТЗ_7.docx

    370012_ГПБ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_Стекло.doc

    ТЗ_1.docx

    ТЗ_6.docx

    Приложение_№_3_-_Договор_поставки.doc

    ТЗ_2.docx

    370012__Приложение_№_4_Существенные_условия_поставки.doc

    ТЗ_8.docx

    ТЗ_9.docx

    ТЗ_10.docx

    ТЗ_3.docx

    ТЗ_5.docx

    ГП008831_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-31-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    evgeniyaabramova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамова Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2020 12:00 GMT +302.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008831Дата и время окончания срока приема заявок СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 12:0030.09.2020 12:0030.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008831Подведение итогов не позднее СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 12:0030.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008831Подведение итогов не позднее СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СТЕКЛО (триплекс, сталинит, оконное, водоуказательное)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/809177/name/5fdb222c1e6156.09681341

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СТЕКЛО ОКОННОЕ 1500Х1160Х12 ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "СТЕКЛО ОКОННОЕ 1500Х985Х12 ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ СТАЛИНИТ 765Х795Х5 ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "СТЕКЛО СТАЛИНИТ 485,3Х754,9Х901Х5 ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "СТЕКЛО СТАЛИНИТ 1000Х620Х5 ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "СТЕКЛО ВОДОУКАЗАТ.РИФЛЕННОЕ 320х34х17"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 1500Х760Х6-8 ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 580Х900Х5-6ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 610Х790Х5-6 ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 1540Х2200Х8 ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 600Х1200Х5-6 ММ"

    Кол-во: 91

    "Позиция 12"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 420Х770Х5-6 ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 900Х1600Х10 ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 900Х995Х10 ММ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 600Х900Х10 ММ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 870Х1180Х10 ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 2880Х5500Х10 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 2800Х4000Х10 ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 400Х600Х5-6 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 1250Х1885Х5-6 ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 1015Х1290Х1020Х5-6 ММ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 720Х1100Х5-6 ММ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 720Х1270Х5-6 ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 290Х800Х5-6 ММ"

    Кол-во: 4

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