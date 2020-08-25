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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009399893
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обслуживанию сервисному и ремонту оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 07:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Петропавловская, 54
Почтовый адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Петропавловская, 54
Контактный телефон
+7 342 220-62-32
Факс
+7 342 220-62-90
Адрес электронной почты
yv.demeneva@prg.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Деменева Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание сервисное и ремонт оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание сервисное и ремонт оргтехники
Начальная цена
995 016,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Пермь
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Пермь
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Петропавловская, 54
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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