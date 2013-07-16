Запрос предложений за покупку проволоки ОК-AristoRod -12.50 диаметром 1,2мм.В количестве 45 тонн. с поставкой: 20 тонн в июле, 25 тонн в августе.Дополнительное требование по ударной вязкости KCU не ниже 35Дж/см.кв. при температуре -50 градусов С.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП307030 Уникальный номер закупки 6 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений за покупку проволоки ОК-AristoRod -12.50 диаметром 1,2мм.В количестве 45 тонн. с поставкой: 20 тонн в июле, 25 тонн в августе.Дополнительное требование по ударной вязкости KCU не ниже 35Дж/см.кв. при температуре -50 градусов С. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод Юридический адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Почтовый адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Контактный телефон +7 912 244-83-85 Факс +7 343 336-69-79 Адрес электронной почты M.Bekhterev@uralmash.ru Ф.И.О. контактного лица Бехтерев Михаил Александрович Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская Область Закупки и тендеры Проволока холоднотянутая Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru