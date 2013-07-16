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Номер извещения
ГП307030
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Запрос предложений за покупку проволоки ОК-AristoRod -12.50 диаметром 1,2мм.В количестве 45 тонн. с поставкой: 20 тонн в июле, 25 тонн в августе.Дополнительное требование по ударной вязкости KCU не ниже 35Дж/см.кв. при температуре -50 градусов С.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.07.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 244-83-85
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
M.Bekhterev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бехтерев Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Запрос предложений на покупку прволоки ОК-AristoRod -12.50 диаметром 1,2мм в количестве 45 тоннДополнительное требование по ударной вязкости KCU не ниже 35Дж/см.кв. при температуре -50 градусов С.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2013 10:00 GMT +316.07.2013 10:0016.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307030Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на покупку прволоки ОК-AristoRod -12.50 диаметром 1,2мм в количестве 45 тоннДополнительное требование по ударной вязкости KCU не ниже 35Дж/см.кв. при температуре -50 градусов С.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2013 10:0016.07.2013 10:0016.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307030Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на покупку прволоки ОК-AristoRod -12.50 диаметром 1,2мм в количестве 45 тоннДополнительное требование по ударной вязкости KCU не ниже 35Дж/см.кв. при температуре -50 градусов С.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.07.2013 21:5916.07.2013 21:5916.07.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307030Подведение итогов не позднее Запрос предложений на покупку прволоки ОК-AristoRod -12.50 диаметром 1,2мм в количестве 45 тоннДополнительное требование по ударной вязкости KCU не ниже 35Дж/см.кв. при температуре -50 градусов С.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.07.201316.07.2013 21:5916.07.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307030Подведение итогов не позднее Запрос предложений на покупку прволоки ОК-AristoRod -12.50 диаметром 1,2мм в количестве 45 тоннДополнительное требование по ударной вязкости KCU не ниже 35Дж/см.кв. при температуре -50 градусов С.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на покупку прволоки ОК-AristoRod -12.50 диаметром 1,2мм в количестве 45 тоннДополнительное требование по ударной вязкости KCU не ниже 35Дж/см.кв. при температуре -50 градусов С.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
45 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
27.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
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