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Номер извещения
0332300330621000325
Уникальный номер закупки
0332300330621000325
Наименование закупки
Поставка мебели деревянной (столы обеденные) по объекту: "Здание общеобразовательной организации по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д.Анкудиновка, вблизи дома № 5 по ул.Русская". 0332300330621000325
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ)
Дата публикации
01.10.2021 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели деревянной (столы обеденные) по объекту: "Здание общеобразовательной организации по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д.Анкудиновка, вблизи дома № 5 по ул.Русская".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0332300330621000325Подведение итогов не позднее Поставка мебели деревянной (столы обеденные) по объекту: "Здание общеобразовательной организации по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д.Анкудиновка, вблизи дома № 5 по ул.Русская".
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели деревянной (столы обеденные) по объекту: "Здание общеобразовательной организации по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д.Анкудиновка, вблизи дома № 5 по ул.Русская".
Начальная цена
812 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов